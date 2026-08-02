Persijap Jepara Pulangkan Rahmatzoda, Gelandang Timnas Tajikistan Kembali Perkuat Laskar Kalinyamat

JawaPos.com - Persijap Jepara kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kali ini, Laskar Kalinyamat memastikan kembalinya gelandang bertahan asal Tajikistan, Rakhmatsho Rahmatzoda, yang sebelumnya sempat memperkuat klub tersebut sebelum bermain bersama PSIM Yogyakarta.

Kepastian bergabungnya pemain berusia 22 tahun itu disambut antusias oleh pendukung Persijap. Rahmatzoda dinilai sudah memahami karakter tim sehingga proses adaptasinya diperkirakan tidak akan memakan waktu lama.

Rahmatzoda bukan sosok asing bagi publik Jepara. Pengalamannya bersama Persijap membuatnya mengenal atmosfer klub, gaya bermain, hingga dukungan suporter yang dikenal fanatik.

Faktor tersebut menjadi nilai tambah bagi tim yang tengah membangun skuad kompetitif untuk menghadapi persaingan musim baru.

Sebelum kembali ke Persijap, pemain kelahiran Norak, Tajikistan, itu membela PSIM Yogyakarta. Setelah kontraknya berakhir pada 1 Juli 2026, Rahmatzoda berstatus tanpa klub. Situasi tersebut membuka jalan bagi Persijap untuk memulangkannya.

Secara posisi, Rahmatzoda beroperasi sebagai gelandang bertahan. Namun, ia juga memiliki fleksibilitas bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Kemampuan bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi opsi penting bagi tim, terutama ketika menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Selain berkarier di level klub, Rahmatzoda juga merupakan bagian dari Tim Nasional Tajikistan. Pengalaman tampil di level internasional menjadi modal berharga yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini tengah Persijap sepanjang musim 2026/2027.