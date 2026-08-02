Juan Douglas Dirumorkan akan Bergabung Persijap Jepara, Eks Striker Melaka FC Siap Perkuat Laskar Kalinyamat Musim Ini

JawaPos.com - Persijap Jepara dikabarkan segera menambah kekuatan di lini serang jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Klub berjuluk Laskar Kalinyamat itu disebut telah mencapai kesepakatan dengan striker asal Brasil, Juan Douglas Teles da Silva.

Kabar tersebut mulai beredar di akun Facebook Fabrizio Indonesia pada Sabtu (1/8). Dalam informasi yang beredar, Juan Douglas dijadwalkan tiba di Indonesia pada pekan depan untuk merampungkan proses kepindahannya ke Persijap.

Jika proses administrasi berjalan lancar, penyerang berusia 30 tahun itu akan menjadi salah satu pemain asing anyar yang memperkuat klub asal Jepara tersebut pada musim ini.

Juan Douglas bukan nama yang benar-benar asing di kawasan Asia Tenggara. Pada musim lalu, ia sempat memperkuat Melaka FC di Liga Malaysia.

Bersama klub tersebut, pemain kelahiran Manacapuru, Brasil, itu mencatatkan 10 penampilan dan berhasil mencetak empat gol.

Meski jumlah golnya belum terlalu mencolok, performanya dinilai cukup konsisten sebagai penyerang tengah yang mengandalkan kekuatan fisik dan kemampuan membuka ruang di area pertahanan lawan.

Sebelum berkarier di Malaysia, Juan Douglas lebih banyak menghabiskan perjalanan profesionalnya di Amerika Selatan. Salah satu periode terbaiknya terjadi saat membela Vaca Díez, klub asal Bolivia.