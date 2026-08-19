Persija Kalahkan Police Tero 2-1 di Bangkok, Rayhan Hannan Cetak Brace

Persija Jakarta menang 2-1 atas Police Tero dalam uji coba di Thailand. Rayhan Hannan mencetak dua gol, Shin Tae-yong soroti proses tim. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali rangkaian latih tanding selama training camp di Thailand dengan kemenangan. Macan Kemayoran mengalahkan Police Tero dengan skor 2-1 di Alpine Football Camp Training, Bangkok, Rabu (19/8/2026) sore.
Rayhan Hannan menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut setelah mencetak dua gol. Namun, bagi Shin Tae-yong, hasil akhir bukan menjadi ukuran utama dari laga yang digelar setelah Persija menjalani latihan intensif selama sepekan.
Pertandingan melawan Police Tero dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk melihat perkembangan para pemain ketika mendapat tekanan dalam pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tidak hanya mengandalkan pemain utama.
Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada seluruh anggota skuad untuk tampil dalam pertandingan uji coba tersebut. Komposisi pemain pada babak pertama dan kedua dibuat berbeda sehingga seluruh pemain mendapat menit bermain.
Cara tersebut sekaligus memberi kesempatan kepada para pemain untuk menunjukkan hasil latihan yang telah mereka jalani selama berada di Thailand.
Persija akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Dua gol Macan Kemayoran dicetak Rayhan Hannan yang tampil efektif sepanjang pertandingan.
Meski berhasil membawa timnya meraih kemenangan, Shin Tae-yong tidak menjadikan skor akhir sebagai fokus utama. Baginya, pertandingan tersebut lebih penting untuk mengukur penerapan taktik dan pola permainan yang sudah diberikan selama sesi latihan.
Menurut Shin Tae-yong, para pemain Persija mampu menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah melewati rangkaian program training camp. Kondisi fisik para pemain juga dinilai berada dalam keadaan positif.
“Semua pemain bermain masing-masing satu babak. Kondisi fisik mereka bagus dan saya rasa mereka bermain dengan baik,” ucap Shin Tae-yong dikutip situs resmi klub.
Ia kemudian menegaskan bahwa proses permainan menjadi hal yang lebih penting dibandingkan skor akhir dalam pertandingan seperti ini.
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Jawa Pos
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