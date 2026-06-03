4 Pemain Persija Jakarta akan Berjuang Bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Berikut Doa dan Bentuk Dukungan!

JawaPos.com - Empat pemain Persija Jakarta resmi dipanggil memperkuat Timnas Indonesia dalam dua laga FIFA International A Match alias FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026.

Keempat pemain Macan Kemayoran yang mendapat kepercayaan tersebut adalah Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Mauro Zijlstra, dan Rayhan Hannan. Kehadiran mereka menjadi bukti konsistensi performa bersama Persija yang terus mendapat perhatian dari tim pelatih nasional.

Bagi Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra, panggilan ini melanjutkan kepercayaan yang sebelumnya sudah mereka terima di era pelatih John Herdman. Ketiganya sempat tampil dalam ajang FIFA Series dan menunjukkan kemampuan mereka saat membela Indonesia di hadapan publik Tanah Air.

Sementara itu, Rayhan Hannan menambah daftar pemain Persija di Timnas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, ia juga sudah mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Dalam agenda tersebut, ia bergabung dengan sejumlah pemain lain seperti Muhammad Fajar Fathurrahman, Eksel Runtukahu, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan rasa bangganya atas pemanggilan para pemain tersebut. Ia menilai kepercayaan yang diberikan kepada para pemain merupakan hasil dari kerja keras dan perkembangan mereka selama bersama klub.

“Kami bangga karena Persija kembali mendapat kepercayaan untuk menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia. Semua ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang terus menunjukkan perkembangan dan konsistensi bersama tim. Kami berharap Ridho, Dony, Mauro, dan Hannan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kualitas maksimal mereka, serta memberikan kontribusi positif bagi Indonesia,” ujar Prapanca.