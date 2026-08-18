Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Bali United, Igor Tolic Isyaratkan Rotasi

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengisyaratkan rotasi saat menghadapi Bali United di laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8/2026) pukul 20.30 WITA atau 19.30 WIB.

Tak ayal jika Tolic akan mengubah komposisi pemainnya saat menghadapi Bali United. Pasalnya, Persib Bandung sudah diperkuat para pemain yang sebelumnya menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Maka itu, Tolic ingin memberikan kesempatan bermain kepada setiap pemain untuk mengukur kesiapan skuad Persib Bandung jelang mengarungi padatnya kompetisi musim depan. Apalagi, tim berjuluk Pangeran Biru itu akan menghadapi Manila Digger di babak kualifikasi AFC Champions League Two pada 31 Agustus 2026.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain utamanya para pemain baru dan yang baru bergabung. Saya akan segera memasukkan mereka ke dalam tim agar mereka dapat menit bermain dan mengenal rekan-rekannya," ujar Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (18/8/2026).

Dalam laga tersebut, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat Sandy Walsh karena sedang menjalani pemulihan cedera pasca membela Timnas Indonesia. Ia menyusul Berguinho, Dion Markx, Luciano Guaycochea, dan Ramon Tanque dalam daftar pemain Pangeran Biru yang dibalut cedera.

Meski demikian, Tolic memastikan pemain Timnas Indonesia lainnya yang sudah bergabung sudah siap untuk tampil melawan Bali United. Mereka adalah Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Beckham Putra, dan Marc Klok. Dua nama terakhir bahkan sudah turun saat Persib Bandung gasak Sabah FC dengan skor 3-0 di laga perdana Dewata Challenge Series.

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"(Para pemain Timnas) sedikit ada jet leg. Semuanya siap diturunkan dan dalam kondisi baik kecuali Sandy,” terang Tolic.

Dengan situasi yang ada saat ini, Tolic diprediksi akan sedikit mengubah komposisi pemainnya saat menghadapi Bali United. Teja Paku Alam kemungkinan besar akan tetap dipercaya mengawal mistar.