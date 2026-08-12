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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 12 Agustus 2026 | 14.03 WIB

Lima Musim di PSS Sleman Berakhir, Achmad Zidan Gabung Persela Lamongan

Achmad Zidan resmi meninggalkan PSS Sleman setelah lima musim. Pemain asal Yogyakarta itu melanjutkan karier bersama Persela Lamongan. (Dok. PSS) - Image

Achmad Zidan resmi meninggalkan PSS Sleman setelah lima musim. Pemain asal Yogyakarta itu melanjutkan karier bersama Persela Lamongan. (Dok. PSS)

JawaPos.com - Achmad Zidan Ar Rosyid resmi meninggalkan PSS Sleman dan melanjutkan karier bersama Persela Lamongan pada musim 2026/2027. Keputusan tersebut mengakhiri kebersamaan Zidan dengan Super Elja yang telah berlangsung selama lima musim sejak 2021.

PSS Sleman mengumumkan kepergian Zidan pada Selasa (11/8/2026). Kepindahan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan kebutuhan tim dalam menghadapi kompetisi musim baru.

Selama memperkuat PSS, Zidan melewati berbagai pengalaman dalam sepak bola profesional. Pemain kelahiran Yogyakarta itu juga tumbuh bersama lingkungan tim dan merasakan dinamika selama lima musim berseragam Super Elja.

Zidan mengaku memiliki kesan mendalam selama menjadi bagian dari PSS. Ia pun menyampaikan doa agar klub yang telah dibelanya selama lima tahun tersebut terus berkembang.

“Bangga pernah menjadi bagian dari tim ini. Suka duka yang saya rasakan di tim ini. Saya berdoa semoga tim ini sukses dan menjadi tim yang kuat dari musim ke musim,” tulis Zidan melalui akun Instagram pribadinya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PSS Sleman dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya selama ini.

Menit bermain jadi pertimbangan

PSS menjelaskan bahwa keputusan melepas Zidan tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kebutuhan tim. Klub juga mempertimbangkan kesempatan bagi sang pemain untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub baru.

Manajer Tim PSS, Agus Purwoko, mengatakan kepindahan ke Persela diharapkan menjadi ruang bagi Zidan untuk terus berkembang.

“Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Zidan buat PSS. Setelah melalui proses evaluasi serta melihat kebutuhan tim, kami memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbanyak menit bermain dan berkembang bersama Persela,” ujar Agus di Omah PSS, Selasa siang.

Menurut Agus, pengalaman baru bersama Persela dapat membantu Zidan berkembang sebagai pemain. PSS juga berharap perjalanan barunya di Lamongan memberikan pengalaman serta kesempatan yang dibutuhkan.

Editor: Hendra
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Sumber: PSS Sleman
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