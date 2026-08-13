Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 14 Agustus 2026 | 05.16 WIB

Persela Bawa Pulang Zidan, Bintang Muda yang Pernah Tampil di Piala Dunia

Achmad Zidan bergabung dengan Persela Lamongan. (istimewa) - Image

Achmad Zidan bergabung dengan Persela Lamongan. (istimewa)

JawaPos.com - Persela Lamongan kembali menambah kekuatan untuk menghadapi Championship 2026/2027. Laskar Joko Tingkir kali ini mendatangkan pemain muda Achmad Zidan yang memiliki pengalaman di sejumlah level Timnas Indonesia.

Kehadiran Zidan menjadi tambahan menarik bagi Persela. Meski masih berusia muda, pemain yang pernah menimba pengalaman di PSS Sleman tersebut sudah memiliki rekam jejak bersama tim nasional kelompok umur.

Zidan merupakan bagian dari Timnas Indonesia U-16 yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022. Setelah itu, ia kembali mendapat kepercayaan memperkuat Indonesia U-17 dan tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Pengalamannya bersama tim nasional tidak berhenti di sana. Nama Zidan juga pernah masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-20. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi sang pemain untuk melanjutkan karier di level klub.

Bergabung dengan Persela membuat Zidan merasa senang. Ia melihat klub asal Lamongan tersebut cukup sering memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di kompetisi.

Hal itu pula yang membuat Zidan berharap bisa mendapatkan menit bermain bersama Persela pada musim mendatang.

"Semoga saya bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain," ujar Zidan.

Selain kesempatan bermain, Zidan juga memiliki alasan lain yang membuatnya antusias bergabung dengan Persela. Ia akan kembali bekerja bersama Bima Sakti, sosok yang sudah dikenalnya ketika memperkuat Timnas Indonesia U-16.

Bima Sakti merupakan pelatih yang membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U-16 2022. Kini, keduanya kembali bertemu dengan target berbeda, yakni membawa Persela tampil kompetitif di Championship 2026/2027.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lima Musim di PSS Sleman Berakhir, Achmad Zidan Gabung Persela Lamongan - Image
Sepak Bola Indonesia

Lima Musim di PSS Sleman Berakhir, Achmad Zidan Gabung Persela Lamongan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 14.03 WIB

Fajar dan Shobrian Naik Kelas ke Tim Utama Persela, Siap Rebut Kepercayaan Bima Sakti - Image
Sepak Bola Indonesia

Fajar dan Shobrian Naik Kelas ke Tim Utama Persela, Siap Rebut Kepercayaan Bima Sakti

Senin, 10 Agustus 2026 | 00.14 WIB

TC di Batu Jadi Penentu Nasib 16 Pemain Persela, Bima Sakti Hanya Pilih 11 Nama - Image
Sepak Bola Indonesia

TC di Batu Jadi Penentu Nasib 16 Pemain Persela, Bima Sakti Hanya Pilih 11 Nama

Kamis, 6 Agustus 2026 | 23.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore