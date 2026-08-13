Persela Bawa Pulang Zidan, Bintang Muda yang Pernah Tampil di Piala Dunia

Achmad Zidan bergabung dengan Persela Lamongan. (istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan kembali menambah kekuatan untuk menghadapi Championship 2026/2027. Laskar Joko Tingkir kali ini mendatangkan pemain muda Achmad Zidan yang memiliki pengalaman di sejumlah level Timnas Indonesia.
Kehadiran Zidan menjadi tambahan menarik bagi Persela. Meski masih berusia muda, pemain yang pernah menimba pengalaman di PSS Sleman tersebut sudah memiliki rekam jejak bersama tim nasional kelompok umur.
Zidan merupakan bagian dari Timnas Indonesia U-16 yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022. Setelah itu, ia kembali mendapat kepercayaan memperkuat Indonesia U-17 dan tampil di Piala Dunia U-17 2023.
Pengalamannya bersama tim nasional tidak berhenti di sana. Nama Zidan juga pernah masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-20. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi sang pemain untuk melanjutkan karier di level klub.
Bergabung dengan Persela membuat Zidan merasa senang. Ia melihat klub asal Lamongan tersebut cukup sering memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di kompetisi.
Hal itu pula yang membuat Zidan berharap bisa mendapatkan menit bermain bersama Persela pada musim mendatang.
"Semoga saya bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain," ujar Zidan.
Selain kesempatan bermain, Zidan juga memiliki alasan lain yang membuatnya antusias bergabung dengan Persela. Ia akan kembali bekerja bersama Bima Sakti, sosok yang sudah dikenalnya ketika memperkuat Timnas Indonesia U-16.
Bima Sakti merupakan pelatih yang membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U-16 2022. Kini, keduanya kembali bertemu dengan target berbeda, yakni membawa Persela tampil kompetitif di Championship 2026/2027.
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Jawa Pos
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