Jean Mangabeira Jadi Rekrutan Baru Dewa United, Pernah Main di Liga Ceko dan Paraguay

Jean Mangabeira resmi bergabung dengan Dewa United. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah setelah resmi mendatangkan Jean Mangabeira.
Gelandang asal Brasil Jean Manga beira diproyeksikan menjadi salah satu pilihan utama untuk mengisi posisi gelandang bertahan Dewa United menghadapi kompetisi Super League 2026/27.
Jean Mangabeira da Silva merupakan pemain kelahiran Rondonopolis, Brasil, 10 Maret 1997.
Memiliki tinggi badan 185 cm dan kaki kanan sebagai kaki dominan, pemain berusia 29 tahun itu juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah maupun bek tengah.
Kehadiran Mangabeira membuat Dewa United memiliki pemain dengan karakter bertahan yang cukup kuat.
Kemampuan bermain di beberapa posisi sekaligus juga memberikan fleksibilitas bagi tim berjuluk Banten Warriors tersebut dalam menyusun strategi.
Karir profesional Mangabeira dimulai bersama Criciuma. Setelah menimba pengalaman di level junior, dia berhasil menembus tim utama pada 2016.
Debut seniornya terjadi pada 21 April 2016 ketika Criciuma menghadapi Metropolitano dalam ajang Campeonato Catarinense.
Dia kemudian mendapatkan pengalaman di kompetisi nasional Brasil bersama Criciuma yang tampil di Serie B. Setelah meninggalkan klub tersebut, Mangabeira bergabung dengan Capivariano pada awal 2020.
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Jawa Pos
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