Prediksi Skor Bali United vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series: Maung Bandung Berburu Trofi

JawaPos.com — Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Bali United pada laga penentuan Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026), untuk memastikan gelar juara.

Namun, Maung Bandung tetap diprediksi tampil agresif setelah menang telak 3-0 atas Sabah FC.

Persib Bandung Punya Modal Kuat untuk Juara Persib Bandung datang ke pertandingan terakhir Dewata Challenge Series 2026 dengan posisi paling menguntungkan setelah mengalahkan Sabah FC 3-0.

Hasil tersebut membuat Persib Bandung mengoleksi tiga poin sekaligus memiliki selisih gol +3, sehingga hasil imbang sudah cukup untuk membawa mereka menjadi juara turnamen.

Kemenangan tersebut juga menjadi bukti kesiapan Persib Bandung menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Tiga gol tanpa balas memperlihatkan ketajaman lini depan sekaligus solidnya pertahanan tim asuhan Igor Tolic yang mampu menjaga gawang tetap nirbobol sepanjang pertandingan.

Modal tersebut membuat Persib Bandung memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dibandingkan Bali United.

Selain memburu trofi, laga di Gianyar juga penting bagi Maung Bandung untuk terus membangun chemistry skuad sebelum menghadapi agenda kompetitif musim baru dan playoff AFC Champions League Two.