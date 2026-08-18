Comeback Lawan Bali United, Persib Bandung Juara Dewata Challenge Series 2026

Persib Bandung menang dramatis atas Bali United 3-2 dalam laga Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8) malam WIB. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung menang dramatis atas Bali United dengan skor 3-2 dalam laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8) malam WIB.
Kemenangan ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026.
Tim berjuluk Pangeran Biru itu finis posisi pertama dengan koleksi poin sempurna enam poin dari dua laga yang dilalui.
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Sebelumnya, Persib Bandung mengunci kemenangan atas Sabah FC di laga pertama dengan skor 3-0.
Hasil positif di turnamen pramusim ini menjadi modal bagus bagi armada Igor Tolic untuk mengarungi kompetisi musim depan.
Kedua kesebelasan berduel cukup sengit sejak menit awal.
Persib Bandung dan Bali United bermain dengan intensitas tinggi, saling jual beli serangan, namun belum ada peluang emas yang tercipta hingga 15 menit jalannya pertandingan.
Persib Bandung cetak shot on target pertama pada menit ke-24 lewat tendangan Ragnar Oratmangoen yang masih terlalu pelan.
Semenit berselang, giliran Bali United yang menciptakan peluang lewat tendangan Teppei Yachida, namun masih bisa ditepis Fitrah Maulana.
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Jawa Pos
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