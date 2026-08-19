Profil Ade Suhendra, Pelatih Lokal yang Bawa Isen Mulang FC Naik Kasta hingga Super League

Ade Suhendra menjadi sosok di balik perjalanan Adhyaksa FC hingga promosi dan kini menukangi Isen Mulang FC di Super League 2026/2027. (Isen Mulang FC)
JawaPos.com - Ade Suhendra menjadi sosok penting di balik keberhasilan Isen Mulang FC menembus Super League 2026/2027 setelah sebelumnya membawa Adhyaksa FC promosi dari Liga 2.
Pelatih 43 tahun asal Bengkalis, Riau, itu kini berpeluang menjadi satu-satunya pelatih lokal di kasta tertinggi Liga Indonesia (super league) setelah Hendri Susilo meninggalkan Malut United.
Ade Suhendra memiliki perjalanan panjang di sepak bola Indonesia, baik sebagai pemain maupun pelatih, sebelum dipercaya menangani Isen Mulang FC.
Pria kelahiran 7 Mei 1983 tersebut tercatat pernah bermain sebagai gelandang tengah untuk sejumlah klub, termasuk Persija Jakarta, PSPS Pekanbaru, Sriwijaya FC, Persepam Madura Utama, Perserang Serang, Persita Tangerang, PSIM Yogyakarta, hingga Dewa United.
Karir bermain Ade Suhendra berlangsung hingga 2022 bersama Dewa United sebelum dia mulai serius menekuni dunia kepelatihan.
Dia mengantongi lisensi kepelatihan A-AFC dan mengawali pengalaman sebagai asisten PSIM Yogyakarta pada 2022, kemudian bergabung dengan FC Bekasi City pada musim 2022/2023.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Ade Suhendra saat mendapat kesempatan memimpin Adhyaksa Farmel FC pada 2023.
Dalam musim pertamanya sebagai pelatih kepala, ia langsung menghadirkan prestasi dengan membawa Adhyaksa Farmel FC menjadi juara Liga 3 regional Banten.
Perjalanan Ade Suhendra bersama Adhyaksa FC berkembang pesat sejak 2023 hingga 2026, dengan puncaknya membawa klub tersebut mencapai Super League.
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Jawa Pos
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