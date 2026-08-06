2 Klub Resmi Ganti Nama! Ini Daftar Lengkap 18 Peserta Super League 2026/2027

JawaPos.com — Super League 2026/2027 akan diikuti 18 klub, dengan dua tim resmi berganti nama setelah mendapat persetujuan Kongres PSSI dan tiga klub promosi ikut meramaikan persaingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kompetisi musim baru dijadwalkan mulai 4 September 2026, sementara League Cup bergulir pada 3 November 2026.

Siapa Dua Klub yang Resmi Berganti Nama? Dua klub yang mengubah identitas untuk Super League 2026/2027 adalah Adhyaksa FC dan Malut United.

Perubahan nama tersebut dilakukan setelah kedua klub memindahkan markasnya dan mendapat persetujuan melalui Kongres PSSI.

Adhyaksa FC kini resmi menggunakan nama Isen Mulang Kalteng FC setelah memindahkan kandang dari Banten ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Identitas baru itu dipilih untuk menyesuaikan domisili sekaligus memperkuat kedekatan klub dengan masyarakat Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Malut United berganti nama menjadi Java United FC setelah memindahkan markas ke Jawa Tengah.

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Java United FC akan menjadikan Stadion Jatidiri, Semarang, sebagai kandang sepanjang kompetisi Super League 2026/2027.