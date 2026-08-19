Andhika Wijaya Tulis Pesan Perpisahan Usai Resmi Dipinjamkan Bali United

Andhika Wijaya hengkang dari Bali United. (Dok. Andhika Wijaya)
JawaPos.com - Bali United memutuskan untuk meminjamkan Andhika Wijaya ke sesama tim Super League untuk musim 2026/2027.
Ia juga telah menuliskan salam perpisahan di sosial media.
Bagi Andhika Wijaya, Bali United merupakan tim yang mengajarkannya tentang sepak bola. Bek 30 tahun mengucapkan terima kasih kepada para suporter atas dukungan yang selalu diterimanya.
"Tempat Ini bukan sekadar pertandingan 90 Menit, tapi ruang bagi saya untuk tumbuh, belajar, dan berjuang sebagai pemain sepak bola. Terima kasih untuk setiap langkah, nyanyian, energi luar biasa dan kasih sayang yang tak terbatas dari seluruh keluarga besar klub dan Semeton di Bali United. Kebanggaan ini akan selalu terpatri di dalam hati," tulis Andhika Wijaya di Instagram.
Hengkangnya Andhika dari Bali United, diakuinya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ia akan selalu membawa hal baik dari timnya saat bermain di tempat baru.
"Untuk sementara, saya akan melangkah menuju tantangan baru untuk terus belajar dan berkembang demi kebaikan bersama untuk Bali United. Semua pelajaran berharga dari Pulau Dewata akan selalu saya bawa ke mana pun saya melangkah di tempat singgah. Mohon doanya dan sampai Jumpa KemBali," tutup Andhika Wijaya.
Yabes Tanuri selaku CEO Bali United memastikan Andhika akan tetap bermain di Super League musim ini. Kedua pihak telah menjalin komunikasi tentang proses perpindahan pemain yang merupakan pemain Bali United U-21 tersebut.
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"Kami dari manajemen mengumumkan bila Andhika Wijaya akan menjalani peminjaman ke salah satu klub yang akan tampil di Super League musim ini. Hal ini berdasarkan komunikasi dengan tim pelatih dan tim yang akan dibela oleh Andhika Wijaya," kata Yabes Tanuri yang dikutip laman resmi Bali United.
Pria 49 tahun tersebut berharap Andhika bisa sukses di tim barunya. Setelah itu, ia kembali ke Bali United dan memberikan banyak kontribusi.
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Jawa Pos
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