Andhika Wijaya Dipinjamkan Bali United Jelang Bergulirnya Super League 2026/27

Bek kanan Bali United FC Andhika Wijaya akan menjalani masa peminjaman. (Istimewa)
JawaPos.com - Bek kanan Bali United FC I Made Andhika Pradana Wijaya atau Andhika Wijaya akan menjalani masa peminjaman menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/27.
Kepastian tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC Yabes Tanuri, pada Selasa (18/8) siang. Andhika akan dipinjamkan ke salah satu klub yang juga akan tampil di kompetisi Super League 2026/27.
Menurut Yabes, keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan komunikasi dengan tim pelatih serta klub yang akan menjadi tujuan Andhika Wijaya.
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Peminjaman ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemain maupun Bali United.
“Kami dari manajemen mengumumkan bila Andhika Wijaya akan menjalani peminjaman ke salah satu klub yang akan tampil di Super League musim ini. Hal ini berdasarkan komunikasi dengan tim pelatih dan tim yang akan dibela oleh Andhika Wijaya,” kata Yabes Tanuri.
Yabes berharap kesempatan bermain di klub baru bisa membantu Andhika mendapatkan pengalaman sekaligus memberikan kontribusi positif selama masa peminjaman.
“Proses peminjaman ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kedua pihak dan saya doakan agar Andhika sukses selama proses peminjaman tersebut,” lanjut dia.
Andhika Wijaya bukan sosok asing bagi Bali United.
Pemain berusia 30 tahun tersebut merupakan salah satu produk pembinaan klub yang sejak awal berproses bersama Bali United.
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Jawa Pos
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