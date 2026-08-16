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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 16 Agustus 2026 | 12.58 WIB

Pieter Huistra Senang Lihat Perkembangan Tim PSS Sleman usai Uji Tanding Kontra Persita

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS) - Image

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman di bawah Pieter Huistra uji tanding pramusim menghadapi Persita Tangerang di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (15/8) sore WIB.

Pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1.

Meski hasil akhir berimbang, pelatih PSS Sleman Pieter Huistra melihat banyak hal positif dari laga tersebut.

Salah satunya adalah perkembangan kondisi fisik pemain yang mulai menunjukkan peningkatan setelah menjalani rangkaian latihan pramusim.

Dalam pertandingan ini, seluruh pemain PSS mendapat kesempatan bermain selama 60 menit.

Laga sendiri menggunakan format 2x45 menit ditambah 30 menit, lebih panjang dibandingkan uji tanding pertama ketika PSS menghadapi Kendal Tornado FC.

Pieter menjelaskan, peningkatan durasi bermain menjadi salah satu target yang sudah ditetapkan tim pelatih. 

“Dalam pertandingan uji coba, kami selalu menetapkan target tertentu. Hal terpenting kali ini adalah semua pemain bermain selama 60 menit. Di pertandingan sebelumnya mereka bermain 45 menit,” kata Pieter seusai pertandingan.

Pelatih asal Belanda itu juga membagi skuad menjadi dua tim untuk melihat perkembangan setiap pemain sekaligus menjaga ritme pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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