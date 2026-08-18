Persib Fokus Manila Digger, Adhitia Tak Mau Tim Pikirkan Fase Grup

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung memilih tidak terlalu jauh memikirkan calon lawan di fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Maung Bandung akan fokus lewati adangan Manila Digger.
Meski sudah mengetahui peta persaingan Grup E, Pangeran Biru masih memiliki satu pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Persib Bandung akan menghadapi Manila Digger FC pada babak play-off ACL Two 2026/2027 di Bandung pada 31 Agustus 2026.
Jika mampu melewati wakil Filipina tersebut, Persib Bandung akan masuk ke Grup E bersama FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory asal Australia, dan The Cong-Viettel dari Vietnam.
Hasil pengundian fase grup tersebut diketahui dalam drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (18/8).
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menilai, persaingan di zona timur cukup merata.
Setiap grup memiliki tim dengan kualitas yang bagus sehingga tidak ada keuntungan khusus dari hasil pengundian.
"Secara kualitas semua grup merata. Jadi, dari Grup E sampai Grup H juga semuanya tim-timnya bagus, kami tidak bisa memilih grup. Jadi, ya kita bersyukur berada di grup mana pun," kata Adhitia setelah acara drawing.
Namun, Adhitia menegaskan hasil drawing tersebut belum menjadi perhatian utama Persib Bandung. Tim saat ini lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi Manila Digger.
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Jawa Pos
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