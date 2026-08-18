Pemenang Manila Digger vs Persib Bandung Ditunggu FC Seoul di Grup E ACL Two 2026/27

Persib Bandung berpotensi hadapi FC Seoul dan Melbourne Victory di grup E ACL Two 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung mendapatkan gambaran calon lawan yang akan dihadapi pada AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27. Berdasar hasil drawing yang digelar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (18/8), Persib Bandung ditempatkan di Grup E.
Namun, Persib Bandung terlebih dahulu harus melewati adangan Manila Digger dalam pertandingan di Bandung, Senin (31/8).
Jika berhasil memenangkan pertandingan tersebut, Persib Bandung akan bergabung dengan FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory asal Australia, dan The Cong-Viettel dari Vietnam di fase grup ACL Two 2026/27.
Dalam proses drawing, pemenang laga Persib Bandung melawan Manila Digger ditempatkan di pot keempat dan mendapat tiga lawan dari pot pertama, kedua, dan ketiga.
Persib Bandung diwakili Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan dan Media Officer Muhammad Jatnika Sadili dalam agenda tersebut.
Dengan komposisi Grup E, Persib Bandung berpotensi menghadapi lawan-lawan yang cukup menarik. FC Seoul menjadi wakil Korea Selatan dari pot pertama, sementara Melbourne Victory mengisi pot kedua. The Cong-Viettel kemudian melengkapi grup sebagai wakil Vietnam dari pot ketiga.
Sebelum memikirkan persaingan fase grup, Persib Bandung harus lebih dulu menuntaskan tugas melawan Manila Digger.
Pertandingan tersebut menjadi pintu masuk bagi Maung Bandung untuk tampil di kompetisi antarklub Asia musim 2026/27.
Sementara itu, hasil drawing ACL Two 2026/27 juga menghasilkan sejumlah grup menarik lainnya. Grup G, misalnya, mempertemukan Machida Zelvia, Shanghai Shenhua, PKR Svay Rieng, dan Tampines Rovers.
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Jawa Pos
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