Jadi Pelatih Kiper Sumsel United, Tema Mursadat Ungkap Pentingnya Mental Penjaga Gawang

JawaPos.com - Sumsel United memilih komposisi pelatih muda untuk mengarungi musim ini. Laskar Juaro diperkuat empat sosok yang memiliki pengalaman di sepak bola nasional, termasuk Tema Mursadat yang dipercaya menangani para penjaga gawang.

Tema menjadi pelatih kiper dan bekerja bersama trio pelatih M Nasuha, Mahyadi Panggabean, serta Tony Sucipto. Kehadiran mantan penjaga gawang tersebut diharapkan mampu membentuk karakter sekaligus meningkatkan kualitas kiper Sumsel United.

Tema bukan sosok asing dalam sepak bola nasional. Pria kelahiran 7 Maret 1978 itu pernah memperkuat sejumlah klub, di antaranya Persib Bandung, Persita Tangerang, dan Persikota Tangerang saat masih aktif sebagai pemain.

Kini, pengalaman tersebut coba dibagikan kepada para penjaga gawang yang menjadi anak asuhnya. Tema mengaku cukup tertantang menjalani peran baru tersebut dan ingin membantu kiper Sumsel United berkembang, bukan hanya dari sisi teknik.

Menurut Tema, posisi penjaga gawang membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan melakukan penyelamatan. Refleks dan teknik memang menjadi modal penting, tetapi aspek mental juga tidak kalah menentukan.

"Bagi saya kiper bukan hanya dituntut memiliki refleks dan teknik, tetapi juga mental yang kuat karena satu keputusan bisa menentukan jalannya pertandingan," ungkap Tema, Selasa (18/8).

Ia menjelaskan, setiap penyelamatan yang dilakukan kiper biasanya lahir dari ketenangan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Dua hal tersebut menjadi bagian yang terus ingin ditanamkan kepada penjaga gawang Sumsel United.

Tema juga menilai mentalitas dapat menjadi pembeda ketika seorang kiper berada dalam situasi sulit. Tekanan pertandingan, kesalahan, hingga kondisi ketika bermain di kandang lawan membutuhkan kemampuan untuk tetap fokus.