PSPS Pekanbaru Mulai Bangun Fondasi Baru, Rekrut Dicki Agung Setiawan dari Sumsel United

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru mulai menyusun fondasi baru untuk menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027. Terkini, Askar Bertuah resmi memperkenalkan penjaga gawang baru.

Sosok yang didatangkan adalah Dicki Agung Setiawan, kiper yang sebelumnya memperkuat Sumsel United. Kepastian bergabungnya Dicki diumumkan melalui akun Instagram resmi PSPS Pekanbaru.

Dalam unggahannya, Jumat (10/7), manajemen memperkenalkan sang pemain dengan tulisan, "Welcome to Askar Bertuah", disertai keterangan bahwa Dicki berposisi sebagai kiper dan datang dari Sumsel United.

Kehadiran Dicki menjadi jawaban atas kebutuhan PSPS di bawah mistar gawang setelah ditinggal Erlangga Setyo yang memilih bergabung dengan Arema FC. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Askar Bertuah berharap mampu tampil lebih konsisten sepanjang musim dan bersaing dalam perebutan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sekretaris PSPS Riau M. Teza Taufik mengatakan, proses pembentukan tim masih terus berlangsung. Manajemen bersama tim pelatih akan mengumumkan nama-nama pemain secara bertahap hingga seluruh kebutuhan skuad terpenuhi.

"Kami akan terus mengumumkan pemain PSPS setiap harinya. Proses perekrutan masih berlangsung sesuai kebutuhan tim dan rekomendasi pelatih kepala," ujar Teza.

Menurutnya, pelatih kepala Akhyar Ilyas masih menyusun komposisi terbaik dengan mendatangkan pemain-pemain yang dinilai memiliki kualitas serta kondisi fisik yang siap menghadapi kompetisi.

"Sejumlah pemain masih akan direkrut hingga nanti digelar latihan perdana pada pekan kedua Juli. Tentu pemain yang dipilih adalah mereka yang benar-benar siap dan sesuai dengan kebutuhan tim," katanya.