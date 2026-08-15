Toni Sucipto Ungkap Tantangan Jadi Asisten Pelatih Sumsel United, Belajar dari Rahmad Darmawan

Toni Sucipto jadi asisten pelatih Sumsel United. (Sumsel United)
JawaPos.com - Pengalaman panjang sebagai pemain menjadi modal penting bagi Toni Sucipto saat memasuki babak baru dalam kariernya sebagai asisten pelatih Sumsel United.
Mantan pemain Timnas Indonesia itu akan menjalankan peran tersebut untuk membantu Laskar Juaro menghadapi Championship 2026/2027.
Bagi Toni, berpindah dari lapangan ke pinggir lapangan menghadirkan tantangan yang berbeda. Jika ketika menjadi pemain ia hanya perlu menjalankan instruksi pelatih dan bekerja sama dengan rekan setim, kini dirinya dituntut memikirkan cara agar pemain mampu mengeluarkan kemampuan terbaik.
"Sebagai pemain ada 10 rekan lain di lapangan yang harus kita satukan. Sebagai pelatih tantangannya masih sama, tetapi perannya kini di pinggir lapangan," kata Toni.
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Menurutnya, menjadi staf kepelatihan membutuhkan pemahaman yang lebih luas. Seorang pelatih tidak hanya bertugas memberikan instruksi, tetapi juga harus mampu membaca karakter pemain dan membantu mereka berkembang.
Dalam proses adaptasinya sebagai pelatih, Toni mengaku banyak belajar dari Rahmad Darmawan. Pelatih yang akrab disapa Coach RD tersebut dinilai memiliki kemampuan menjaga hubungan dengan pemain meski dikenal memiliki karakter tegas.
"Meskipun beliau punya latar belakang sebagai militer dan terkenal tegas, Coach RD bisa mengayomi pemain sehingga tercipta kekeluargaan serta nyaman dalam berlatih dan bertanding," ujarnya.
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Toni juga memiliki sejumlah pelatih yang dikagumi dari sepak bola internasional. Xabi Alonso dan Cesc Fabregas menjadi dua nama yang menarik perhatiannya. Namun, ketika ditanya mengenai pelatih terbaik, ia tetap menempatkan Sir Alex Ferguson sebagai pilihan utama.
Di Sumsel United, Toni juga tidak sendirian dalam menjalani peran barunya. Ia sudah mengenal sejumlah anggota staf kepelatihan, termasuk Nasuha dan Mahyadi Panggabean.
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