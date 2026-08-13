Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.09 WIB

Rizky Maulana Resmi Jadi Kiper Persis Solo, Siap Bantu Laskar Sambernyawa Kejar Promosi

Rizky Maulana resmi bergabung dengan Persis Solo. (Istimewa) - Image

Rizky Maulana resmi bergabung dengan Persis Solo. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah kekuatan di posisi penjaga gawang dengan mendatangkan Rizky Maulana untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027. 

Kiper berusia 29 tahun tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu bagian penting dalam upaya Laskar Sambernyawa mengejar tiket promosi ke BRI Super League.

Sebelum bergabung dengan Persis Solo, Rizky Maulana tercatat memperkuat Sumsel United. Ia juga memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub sepak bola Indonesia, termasuk Persipura Jayapura dan Malut United.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Rizky untuk menghadapi persaingan di musim baru. Ia pun menyambut positif kesempatan bergabung dengan Persis Solo yang menurutnya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan sepak bola Indonesia.

Rizky mengaku bangga bisa menjadi bagian dari klub asal Kota Solo tersebut. Baginya, bergabung dengan Persis Solo bukan sekadar kesempatan baru dalam karier, tetapi juga tantangan untuk memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

“ Tentu saya bangga bisa bergabung bersama Persis yang memiliki sejarah panjang sepak bola Indonesia. Yang pasti target utama pribadi saya membantu tim promosi ke Liga 1,” kata Rizky, Rabu (12/8).

Target promosi menjadi salah satu alasan utama Rizky ingin memberikan kontribusi maksimal. Ia menyadari perjalanan Persis Solo di Pegadaian Championship 2026/2027 tidak akan mudah karena persaingan untuk mendapatkan tiket ke kasta tertinggi cukup ketat.

Karena itu, Rizky menilai kekompakan seluruh pemain menjadi salah satu faktor penting. Ia mengajak rekan-rekannya untuk menjaga kebersamaan sejak awal hingga kompetisi berakhir.

“Untuk rekan-rekan tim mari tetap kompak. Kita sama-sama bawa tim ini ke tempat yang semestinya,” ujarnya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Dugaan Hak Pemain dan Pelatih Belum Terpenuhi di Sumsel United, Rizky Maulana Angkat Suara - Image
Sepak Bola Indonesia

Dugaan Hak Pemain dan Pelatih Belum Terpenuhi di Sumsel United, Rizky Maulana Angkat Suara

Jumat, 5 Juni 2026 | 22.00 WIB

Gabung Persis Solo, Saddam Gaffar Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi - Image
Sepak Bola Indonesia

Gabung Persis Solo, Saddam Gaffar Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.39 WIB

Terungkap! Alasan Muhammad Riyandi Tinggalkan Persis Solo untuk Gabung Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Terungkap! Alasan Muhammad Riyandi Tinggalkan Persis Solo untuk Gabung Dewa United

Senin, 3 Agustus 2026 | 21.43 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore