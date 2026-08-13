Rizky Maulana Resmi Jadi Kiper Persis Solo, Siap Bantu Laskar Sambernyawa Kejar Promosi

JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah kekuatan di posisi penjaga gawang dengan mendatangkan Rizky Maulana untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027.

Kiper berusia 29 tahun tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu bagian penting dalam upaya Laskar Sambernyawa mengejar tiket promosi ke BRI Super League.

Sebelum bergabung dengan Persis Solo, Rizky Maulana tercatat memperkuat Sumsel United. Ia juga memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub sepak bola Indonesia, termasuk Persipura Jayapura dan Malut United.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Rizky untuk menghadapi persaingan di musim baru. Ia pun menyambut positif kesempatan bergabung dengan Persis Solo yang menurutnya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan sepak bola Indonesia.

Rizky mengaku bangga bisa menjadi bagian dari klub asal Kota Solo tersebut. Baginya, bergabung dengan Persis Solo bukan sekadar kesempatan baru dalam karier, tetapi juga tantangan untuk memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

“ Tentu saya bangga bisa bergabung bersama Persis yang memiliki sejarah panjang sepak bola Indonesia. Yang pasti target utama pribadi saya membantu tim promosi ke Liga 1,” kata Rizky, Rabu (12/8).

Target promosi menjadi salah satu alasan utama Rizky ingin memberikan kontribusi maksimal. Ia menyadari perjalanan Persis Solo di Pegadaian Championship 2026/2027 tidak akan mudah karena persaingan untuk mendapatkan tiket ke kasta tertinggi cukup ketat.

Karena itu, Rizky menilai kekompakan seluruh pemain menjadi salah satu faktor penting. Ia mengajak rekan-rekannya untuk menjaga kebersamaan sejak awal hingga kompetisi berakhir.