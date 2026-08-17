Final Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 Makin Seru, Achmad Maulana dan Dewangga Hadir

JawaPos.com - Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 semakin semarak dengan kehadiran dua pemain senior Arema FC Achmad Maulana Syarif dan Alfeandra Dewangga Santosa, Minggu (16/8).

Achmad Maulana dan Dewangga datang ke ARG Soccerfield Lawang untuk menyaksikan pertandingan final kategori U-10 Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026.

Keduanya hadir bersama Chief Business & Commercial Officer Arema FC Irma Prianti. Kehadiran dua pemain tersebut membuat suasana festival semakin hidup.

Anak-anak yang sedang bertanding pun mendapat kesempatan melihat langsung pemain yang selama ini mereka kenal dari pertandingan sepak bola profesional.

Pertandingan final berlangsung menarik hingga menit-menit akhir. Achmad Maulana dan Dewangga terlihat ikut menikmati jalannya laga.

Saat sebuah gol tercipta menjelang pertandingan berakhir, keduanya memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemain muda.

Final kategori U-10 akhirnya dimenangi Guyub FC asal Malang. Setelah pertandingan selesai, Achmad Maulana dan Dewangga turut menyerahkan hadiah kepada para pemain serta penerima penghargaan.

Namun, perhatian peserta belum berhenti setelah prosesi pemberian hadiah. Kedua pemain Arema FC tersebut langsung dikerumuni anak-anak dan orang tua yang ingin berfoto bersama sekaligus meminta tanda tangan.