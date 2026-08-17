Persib Dikejar Waktu, Igor Tolic Cuma Punya 15 Hari Jelang ACL 2

JawaPos.com – Persib Bandung hanya memiliki sekitar 15 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi Manila Digger FC pada babak kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027. Situasi tersebut membuat Igor Tolic harus memaksimalkan setiap sesi latihan dan pertandingan di Bali.

Tolic menghitung waktu persiapan tersebut sejak komposisi skuad Persib komplet. Pertandingan melawan Manila Digger dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026.

"Kami tak punya cukup banyak waktu untuk pertandingan tanggal 31 Agustus. Kami hanya memiliki 15 hari," kata Tolic.

Karena waktu yang tersedia terbatas, dua pertandingan yang dijalani Persib di Dewata Challenge Series 2026 tidak sekadar menjadi agenda pramusim. Tolic memanfaatkannya untuk melihat kesiapan pemain sekaligus menentukan pola permainan yang paling sesuai dengan kondisi skuad.

Salah satunya adalah pertandingan melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026). Tolic berencana memberikan menit bermain kepada pemain yang dinilai sudah siap tampil.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain agar mereka mendapatkan kesimpulan bagaimana permainan yang akan kami pakai. Inilah fungsi pertandingan melawan Bali besok," ujar Tolic.

Persib memang tidak bisa memulai persiapan dengan skuad lengkap. Pada rangkaian Piala Presiden 2026, Maung Bandung masih harus membagi fokus dengan sejumlah agenda pertandingan.

Persib kemudian melanjutkan persiapannya di Bali dan menghadapi Sabah FC. Sehari setelah pertandingan tersebut, tepatnya 16 Agustus 2026, jumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan disebut telah mencapai 30 orang.

Kondisi itu membuat setiap kesempatan bermain menjadi penting. Para pemain yang tampil di Bali tidak hanya dituntut menjaga kondisi, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk masuk dalam rencana Tolic menghadapi pertandingan di kompetisi Asia.