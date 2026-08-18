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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 18 Agustus 2026 | 11.57 WIB

Jay Herdman Gabung Bali United, Putra Pelatih Timnas Indonesia Bawa Pengalaman dari Liga Kanada

Jay Herdman gabung Bali United dari Liga Kanada. (Istimewa) - Image

Jay Herdman gabung Bali United dari Liga Kanada. (Istimewa)

JawaPos.com - Jay Herdman resmi melanjutkan karir di Indonesia setelah bergabung dengan Bali United fdari liga Kanada.

Gelandang serang berusia 22 tahun itu datang dari klub Canadian Premier League (CPL), Cavalry FC, dan menjadi salah satu pemain baru yang menarik perhatian menjelang kompetisi musim 2026/27.

Kepindahan Jay Herdman juga memiliki cerita tersendiri.

Dia merupakan putra John Herdman, pelatih Timnas Indonesia.

Kehadiran Jay di Bali United membuat namanya semakin mendapat sorotan, terlebih sang ayah kini menjadi sosok penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia.

Jay Herdman lahir di Invercargill, Selandia Baru, pada 14 Agustus 2004.

Meski lahir di Selandia Baru, dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya di Kanada setelah keluarganya pindah ke negara tersebut.

Karir sepak bolanya berkembang melalui akademi Vancouver Whitecaps. 

Jay Herdman kemudian mendapat kesempatan tampil bersama Whitecaps FC 2 di kompetisi MLS Next Pro.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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