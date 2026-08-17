Persib di Ambang Juara, Igor Tolic Justru Fokus ke Pemain Baru

JawaPos.com – Persib Bandung berada di posisi menguntungkan untuk menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 saat menghadapi Bali United. Namun, Pelatih Igor Tolic justru ingin memanfaatkan laga pamungkas tersebut untuk memberikan menit bermain kepada pemain baru dan mematangkan tim menuju AFC Champions League Two (ACL 2).

Persib akan menghadapi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026), pukul 19.30 WIB. Pangeran Biru membawa modal kemenangan 3-0 atas Sabah FC pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat Persib dan Sabah sama-sama mengoleksi tiga poin. Sementara itu, Bali United belum mendapatkan angka setelah kalah 1-2 dari Sabah pada pertandingan pertama.

Secara klasemen, posisi Persib cukup menguntungkan. Namun, Tolic tidak ingin timnya terlalu sibuk menghitung skenario juara dan memilih menjadikan pertandingan melawan Bali United sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda yang lebih penting.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain, utamanya para pemain baru dan yang baru bergabung. Saya akan segera memasukkan mereka ke dalam tim agar mereka dapat menit bermain dan mengenal rekan-rekannya," ujar Tolic, Senin (17/8/2026) dikutip laman resmi klub.

Kesempatan tersebut juga berlaku bagi sejumlah pemain Timnas Indonesia yang baru bergabung dengan skuad. Tolic menyebut kondisi mereka baik, meski masih ada sedikit masalah jet lag setelah menjalani agenda bersama tim nasional.

Namun, tidak semua pemain baru bisa dimainkan. Sandy Walsh dipastikan masih absen karena menjalani pemulihan cedera yang didapat saat membela Timnas Indonesia.

Selain Sandy, Persib juga masih kehilangan Luciano Guaycochea, Rosembergne "Berguinho" Da Silva, Dion Marx, dan Ramon "Tanque" De Andrade Souza.

Tolic memperkirakan Sandy baru bisa kembali mengikuti latihan bersama tim pada pekan depan. Karena itu, tim pelatih masih akan memantau perkembangan kondisi bek tersebut.