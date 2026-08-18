Garudayaksa FC Latihan di Solo dan Yogyakarta hingga 26 Agustus, Tunggu Pemain Asing

Pemain Garudayaksa FC intensif menggelar latihan jelang Super League 2026/2027. (istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC menjalani pemusatan latihan di Solo dan Yogyakarta selama sekitar dua pekan, 13-26 Agustus.
TC itu sebagai persiapan Garudayaksa FC menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027 yang akan mulai bergulir pada awal September.
"Saat ini tim kami memang belum lengkap, pemain asing akan bergabung dengan tim saat TC nanti. Kita akan maksimalkan waktu saat training camp di Solo dan Yogyakarta," kata pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic dilansir dari Antara, Selasa (18/8).
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Melalui pemusatan latihan tersebut, tim berjuluk The Spirit of Garuda ini terus berproses dalam mematangkan skuad.
Tim akan membuka kompetisi sepak bola kasta teratas di Indonesia itu dengan laga melawan Java United di Stadion Jatidiri Semarang pada 6 September.
Meski saat ini pemainnya belum lengkap, Milos tetap optimistis timnya bisa tampil maksimal di Super League.
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Senada dengan Milos, COO Garudayaksa FC Derry Hidayat juga menyebut saat ini skuadnya baru berkekuatan sekitar 65 hingga 70 persen.
"Ya belum lengkap. Ada beberapa pemain yang masih kita butuhkan. Saat ini sudah ada lima pemain asing yang bergabung dan masih menunggu empat atau lima pemain lagi," kata Derry.
Pria yang juga menjabat sebagai manajer tim itu berharap lima pemain asing tersebut bisa bergabung saat TC di Solo dan Yogyakarta.
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Jawa Pos
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