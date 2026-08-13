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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.11 WIB

Garudayaksa FC Rasa Persija! 4 Mantan Macan Kemayoran Siap Bawa Klub Promosi Menggebrak Super League

Salah satu eks Persija Jakarta Ryo Matsumura memperkuat Garudayaksa FC untuk Super League 2026/2027. (Instagram @garudayaksafc.official) - Image

Salah satu eks Persija Jakarta Ryo Matsumura memperkuat Garudayaksa FC untuk Super League 2026/2027. (Instagram @garudayaksafc.official)

JawaPos.com — Garudayaksa FC membawa sedikit aroma Persija Jakarta dalam debutnya di Super League 2026/2027 setelah merekrut empat mantan pemain Macan Kemayoran, yakni Al Hamra Hehanussa, Alfriyanto Nico, Ryo Matsumura, dan Paulo Ricardo.

Keempatnya diharapkan memperkuat klub promosi asal Cibinong itu agar mampu bersaing di kasta tertinggi.

Garudayaksa FC memang tidak main-main menyiapkan diri menyambut kompetisi Super League 2026/2027.

Status sebagai klub promosi tidak membuat tim berjuluk Spirit of Garuda tersebut sekadar membidik target bertahan, melainkan membangun skuad dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta lokal.

Nama Al Hamra Hehanussa menjadi tambahan terbaru dalam proyek tersebut.

Bek berusia 27 tahun itu datang setelah sebelumnya memperkuat Persib Bandung dan Persik Kediri, tetapi perjalanan kariernya di sepak bola Indonesia memiliki kaitan kuat dengan Persija Jakarta.

Kehadiran Al Hamra sekaligus mempertebal nuansa Persija Jakarta di skuad Garudayaksa FC.

Sebelumnya, klub promosi tersebut sudah memiliki Alfriyanto Nico, Ryo Matsumura, dan Paulo Ricardo yang lebih dulu menjadi bagian dari tim besutan pelatih asal Serbia, Milos Joksic.

Siapa Empat Eks Persija Jakarta di Garudayaksa FC?

Al Hamra Hehanussa merupakan pemain yang tumbuh dari akademi Persija Jakarta dan mendapat kesempatan menembus tim senior pada 2019.

Setelah meninggalkan klub ibu kota, pemain yang berposisi sebagai bek itu melanjutkan karier bersama Persib Bandung dan Persik Kediri sebelum akhirnya berlabuh di Garudayaksa FC.

Editor: Hendra
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