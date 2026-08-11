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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.39 WIB

Serbia Hadir di Lini Pertahanan Garudayaksa FC Lewat Stamenkovic!

Garudayaksa FC resmi merekrut bek tengah asal Serbia, Filip Stamenkovic. (I.League) - Image

Garudayaksa FC resmi merekrut bek tengah asal Serbia, Filip Stamenkovic. (I.League)

JawaPos.com - Garudayaksa FC terus mematangkan skuad untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Klub yang baru promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu kembali mendatangkan pemain asing, kali ini untuk memperkuat sektor pertahanan.

Garudayaksa FC resmi merekrut bek tengah asal Serbia, Filip Stamenkovic. Pemain berusia 27 tahun tersebut dikontrak selama satu musim dan diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan di lini belakang.

Stamenkovic memiliki postur yang cukup ideal sebagai seorang bek tengah. Ia memiliki tinggi badan mencapai 1,91 meter, modal yang bisa menjadi keuntungan saat menghadapi duel udara maupun situasi bola mati.

Sebelum melanjutkan karier ke Indonesia, Stamenkovic bermain untuk Dinamo Jug Vranje di Liga 2 Serbia. Pada musim 2025/26, ia menjadi salah satu pemain penting di klub tersebut dengan mencatatkan 37 penampilan di kompetisi liga.

Kehadiran Stamenkovic diumumkan Garudayaksa FC melalui akun media sosial resmi klub. Dalam unggahannya, klub menyambut sang pemain sekaligus menegaskan kesiapan bek asal Serbia itu menghadapi tantangan baru.

"Backline, Locked. Welcome @filip_stamenkovic5. Our new centre-back is ready for the challenge," tulis Garudayaksa FC.

Stamenkovic juga menyambut positif kepindahannya ke Indonesia. Ia mengaku antusias mendapatkan kesempatan untuk menjalani pengalaman baru di luar Eropa.

"Saya sangat antusias dan siap menghadapi tantangan baru bersama Garudayaksa FC. Bergabung dengan klub ini adalah langkah besar, dan saya tidak sabar untuk segera beradaptasi, memberikan penampilan terbaik di atas lapangan, serta membantu tim mencapai target musim ini," ujar Stamenkovic.

Kedatangan Stamenkovic sekaligus menambah daftar pemain asing Garudayaksa FC untuk musim 2026/2027. Ia menjadi pemain asing kelima yang telah diumumkan klub.

Editor: Edi Yulianto
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