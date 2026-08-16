Luka Menalo Ungkap Kisah Selebrasi Biola Usai Cetak Gol untuk Persib Bandung

Selebrasi bermain biola Luka Menalo. (Istimewa)
JawaPos.com - Luka Menalo punya cara sendiri untuk merayakan gol bersama Persib Bandung. Saat mencetak gol ke gawang Sabah FC dalam laga persahabatan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8/2026), pemain asal Bosnia-Herzegovina itu kembali menunjukkan selebrasi menggesek biola.
Selebrasi tersebut menjadi salah satu momen menarik dalam kemenangan Persib Bandung dengan skor 3-0. Namun, bagi Menalo, gestur menggesek biola bukan sekadar gaya untuk merayakan gol.
Ada cerita masa kecil yang membuat selebrasi tersebut begitu dekat dengan dirinya. Menalo mengaku teringat dengan sosok idolanya saat masih kecil, yakni mantan penyerang Timnas Italia, Alberto Gilardino.
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Menalo memang tidak bisa memainkan alat musik tersebut. Gestur menggesek biola yang dilakukannya justru terinspirasi dari selebrasi Gilardino ketika ia bermain gim sepak bola Pro Evolution Soccer (PES) 6.
"Saya tidak bisa bermain biola. Selebrasi biola itu khas Gilardino ketika di PES 6," kata Menalo.
Ketika masih kecil, Menalo mengaku sering memainkan PES dan memasang Gilardino sebagai salah satu pemain idolanya. Setiap kali penyerang Italia tersebut mencetak gol dalam gim, Menalo juga terbiasa melihat selebrasi khas tersebut.
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Kenangan itu kemudian terbawa hingga dirinya menjadi pesepak bola profesional. Menalo pun memilih menggunakan selebrasi tersebut ketika berhasil mencetak gol.
Menariknya, selebrasi itu sudah sempat dibicarakan Menalo bersama fotografer ofisial Persib Bandung, Barly Isham, dalam sebuah sesi pemotretan beberapa waktu lalu.
Barly kemudian memberikan kode kepada Menalo setelah pemain tersebut mencetak gol ke gawang Sabah FC. Menalo yang memahami maksud kode tersebut langsung melakukan selebrasi menggesek biola di lapangan.
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Jawa Pos
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