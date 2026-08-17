Kendal Tornado FC Dikejar Target Promosi, Stefan Keeltjes Waspadai Start Championship

Kendal Tornado FC mengawali Championship 2026/27 dengan dua laga tandang. Stefan Keeltjes ingin tim tampil maksimal sejak pekan pertama. (Dok. Kendal Tornado)
JawaPos.com – Kendal Tornado FC langsung menghadapi ujian berat pada awal kompetisi Championship 2026/27. Tim asuhan Stefan Keeltjes harus menjalani dua laga tandang secara beruntun saat ambisi promosi ke Liga 1 mulai diuji.
Laga pertama mempertemukan Kendal Tornado FC dengan De Reds FC pada 12 September 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, mulai pukul 15.30 WIB.
Enam hari berselang, Laskar Badai Pantura kembali bermain di luar kandang. Kendal Tornado FC dijadwalkan menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 18 September 2026.
Stefan Keeltjes menyadari dua pertandingan tersebut bukan tantangan ringan. Ia menilai De Reds FC dan Persipura Jayapura memiliki kualitas yang bisa menjadi ujian bagi timnya sejak awal kompetisi.
"De Reds dan Persipura tim yang bagus. Seperti musim lalu kita juga di putaran pertama kita di awal-awal lawannya yang berat-berat," kata Stefan dikutip dari rilis resmi klub, Senin (17/8/2026).
Pengalaman musim lalu membuat Stefan ingin timnya memulai kompetisi dengan performa yang lebih baik. Ia tidak ingin Kendal Tornado FC kembali kehilangan banyak momentum pada awal musim.
"Ya semoga anak-anak bisa tampil bagus dari awal karena di putaran musim lalu kita kurang begitu bagus di awal startnya," ujarnya.
Start positif menjadi semakin penting karena Kendal Tornado FC membawa target yang lebih tinggi musim ini. Manajemen klub menargetkan promosi ke Liga 1 setelah pada musim lalu mampu bersaing di papan atas Championship.
Karena itu, persiapan tidak hanya diarahkan pada kondisi fisik pemain. Stefan ingin mental, karakter, teknik, dan taktik skuad benar-benar siap sebelum kompetisi dimulai.
"Jadi ya prepare-nya dari sekarang. Kita pre-season harus benar-benar fokus dari fisik, mental, karakter, teknik dan taktik kita matangin di pre-season. Supaya nanti di match-match awal kita bisa performnya baik," tegasnya.
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Jawa Pos
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