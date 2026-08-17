Martin Hoel Andersen Gabung RANS, Siap Taklukkan Tantangan Indonesia

JawaPos.com – RANS Nusantara FC resmi mendatangkan striker Norwegia Martin Hoel Andersen untuk menghadapi Championship 2026/27. Pemain berusia 30 tahun itu datang dengan pengalaman berkarier di Norwegia dan Korea Selatan sekaligus membawa ambisi baru di Indonesia.

Bagi Martin, kepindahan ke RANS Nusantara FC bukan sekadar perpindahan klub. Ia melihat proyek yang sedang dibangun The Prestige Phoenix sebagai langkah yang tepat untuk melanjutkan perjalanan kariernya.

“Ini adalah kesempatan yang sangat menarik dan tantangan baru dalam karier saya. Saya sudah berbicara dengan baik mengenai proyek RANS Nusantara FC dan ambisi klub. Saya merasa ini merupakan langkah yang tepat bagi saya,” ujar Martin dikutip dari iLeague.

Selain target bersama RANS, Martin juga tertarik merasakan langsung kehidupan di Indonesia. Ia ingin mengenal budaya dan atmosfer sepak bola Tanah Air yang selama ini hanya diketahuinya dari luar.

“Saya juga ingin merasakan sepak bola Indonesia dan budaya baru. Saya datang dengan motivasi yang sangat tinggi dan ingin menggunakan pengalaman saya untuk membantu tim meraih kesuksesan musim ini,” katanya.

Martin mengaku telah mencari tahu mengenai sepak bola Indonesia sebelum tiba di Tanah Air. Ia memahami bahwa sepak bola memiliki tempat penting di tengah masyarakat, termasuk dukungan suporter yang dikenal fanatik terhadap klub masing-masing.

“Saya tahu sepak bola sangat populer di Indonesia dan para suporternya sangat fanatik terhadap klub mereka. Saya juga mencoba mempelajari lebih banyak tentang sepak bola di sini sebelum datang,” tuturnya.

Kini, tantangan berikutnya adalah beradaptasi dengan lingkungan baru. Salah satu hal yang langsung dirasakan Martin adalah kondisi cuaca Indonesia yang berbeda jauh dari negara-negara tempat ia sebelumnya berkarier.

Meski demikian, Martin mulai menikmati kehidupan barunya. Ia juga mendapat kesempatan mencoba makanan lokal dan mengenal budaya Indonesia lebih dekat.