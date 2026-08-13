Athaullah Daib Bidik Gabung Timnas Indonesia, Tetap Siap Bela PSIM Jogjakarta

JawaPos.com - Keinginan untuk mencapai level lebih tinggi menjadi salah satu motivasi kiper muda PSIM Jogjakarta, Atthaulah Daib dalam menjalani karier sepak bola.

Daib mengaku memiliki target untuk bisa mendapat kesempatan memperkuat Tim Nasional Indonesia pada masa mendatang.

Target tersebut menjadi bagian dari ambisinya setelah mendapat kesempatan bergabung dengan tim senior.

Meski masih memiliki peluang tampil bersama kelompok umur, Daib ingin terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di level yang lebih tinggi.

“Iya, kalau target untuk masuk tim nasional itu pasti ada,” kata Daib.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Daib tidak ingin cepat puas dengan kesempatan yang sudah didapatkan. Ia menyadari perjalanan menuju tim nasional membutuhkan proses panjang, termasuk konsistensi dalam latihan dan penampilan di pertandingan.

Kesempatan berada di lingkungan tim senior juga menjadi pengalaman penting bagi pemain tersebut. Berlatih bersama pemain yang lebih berpengalaman diharapkan dapat membantu Daib meningkatkan kualitas permainan sekaligus memahami tuntutan sepak bola di level senior.

Menariknya, statusnya yang telah didaftarkan untuk tim senior tidak lantas menutup peluang Daib memperkuat tim kelompok umur. Ia masih bisa dimainkan bersama tim EPA apabila memang dibutuhkan.