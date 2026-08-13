Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.49 WIB

Athaullah Daib Bidik Gabung Timnas Indonesia, Tetap Siap Bela PSIM Jogjakarta

Athaullah Daib. (Istimewa) - Image

Athaullah Daib. (Istimewa)

JawaPos.com - Keinginan untuk mencapai level lebih tinggi menjadi salah satu motivasi kiper muda PSIM Jogjakarta, Atthaulah Daib dalam menjalani karier sepak bola. 

Daib mengaku memiliki target untuk bisa mendapat kesempatan memperkuat Tim Nasional Indonesia pada masa mendatang.

Target tersebut menjadi bagian dari ambisinya setelah mendapat kesempatan bergabung dengan tim senior. 

Meski masih memiliki peluang tampil bersama kelompok umur, Daib ingin terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di level yang lebih tinggi.

“Iya, kalau target untuk masuk tim nasional itu pasti ada,” kata Daib.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Daib tidak ingin cepat puas dengan kesempatan yang sudah didapatkan. Ia menyadari perjalanan menuju tim nasional membutuhkan proses panjang, termasuk konsistensi dalam latihan dan penampilan di pertandingan.

Kesempatan berada di lingkungan tim senior juga menjadi pengalaman penting bagi pemain tersebut. Berlatih bersama pemain yang lebih berpengalaman diharapkan dapat membantu Daib meningkatkan kualitas permainan sekaligus memahami tuntutan sepak bola di level senior.

Menariknya, statusnya yang telah didaftarkan untuk tim senior tidak lantas menutup peluang Daib memperkuat tim kelompok umur. Ia masih bisa dimainkan bersama tim EPA apabila memang dibutuhkan.

“Saya didaftarkan di tim senior, tetapi tetap bisa bermain untuk tim EPA juga,” tegasnya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Datangkan Mauro Caballero, PSIM Yogyakarta Miliki Tiga Striker Asing untuk Hadapi Musim 2026/27 - Image
Sepak Bola Indonesia

Datangkan Mauro Caballero, PSIM Yogyakarta Miliki Tiga Striker Asing untuk Hadapi Musim 2026/27

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.33 WIB

PSIM Boyong Striker Asal Paraguay Mauro Caballero, Pertajam Lini Serang - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Boyong Striker Asal Paraguay Mauro Caballero, Pertajam Lini Serang

Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.20 WIB

Van Gastel Beberkan Evaluasi Uji Coba Perdana PSIM Jogja, Fokus Adaptasi dan Kondisi Fisik Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Van Gastel Beberkan Evaluasi Uji Coba Perdana PSIM Jogja, Fokus Adaptasi dan Kondisi Fisik Pemain

Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.51 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore