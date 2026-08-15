Persib Bandung Buta Kekuatan Sabah FC, 14 Pemain Absen Jelang Duel Dewata Challenge Series 2026

Persib vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026 diwarnai absennya 14 pemain. Igor Tolic menyiapkan opsi untuk laga di Bali. (Dok. Persib)



JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi Sabah FC pada laga pertama Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8/2026) pukul 19.30 WIB. Masalahnya, Maung Bandung datang dengan kondisi skuad yang timpang setelah 14 pemain dipastikan absen. Situasi tersebut membuat Igor Tolic harus menyiapkan komposisi berbeda. Di sisi lain, Persib juga belum memiliki gambaran utuh mengenai kekuatan Sabah FC, meski tim pelatih sudah mempelajari permainan lawan melalui rekaman video.

Sabah FC sendiri sudah lebih dulu tampil di Dewata Challenge Series 2026. Klub berjuluk The Rhinos tersebut mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 2-1.

Bek Persib Bandung, Gabriel Mutombo, mengaku sudah melihat permainan Sabah FC ketika menghadapi Bali United. Dia menilai wakil Malaysia itu memiliki kualitas yang patut diwaspadai.

“Mereka tim yang kuat. Saya sudah melihat highlight pertandingan mereka lawan Bali,” kata Mutombo.

Igor Tolic juga tidak ingin mengambil risiko dengan datang tanpa persiapan. Pelatih asal Kroasia tersebut telah menggelar meeting bersama pemain untuk membedah permainan Sabah FC melalui rekaman video.

“Terkait lawan yang akan dihadapi, Igor mengaku belum terlalu tahu kekuatan dan kelemahan lawannya. Namun, tim pelatih sudah mempersiapkan video dan akan menganalisanya dalam sesi meeting tim,” tulis Persib Bandung dalam laman resminya, Sabtu (15/8).

Bagi Persib, laga ini menjadi pertandingan pertama di Dewata Challenge Series 2026. Tantangan semakin berat karena Sabah FC sudah mendapatkan gambaran kondisi pertandingan di Bali setelah lebih dulu menghadapi Bali United.

Persib juga harus menyiasati absennya 14 pemain. Empat pemain, yakni Dion Markx, Berguinho, Ramon Tanque, dan Luciano Guaycochea, masih dalam pemulihan cedera.