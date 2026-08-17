Takumi Taniguchi Buka Peluang Pemain Timnas Putri Indonesia ke Kualifikasi Piala Asia U-17

JawaPos.com – Pemain Putri Nusantara berpeluang mendapat kesempatan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Pelatih Takumi Taniguchi mengungkapkan, para pemain yang tampil di Srikandi Merdeka Cup 2026 masuk dalam pertimbangan untuk memperkuat tim pada ajang tersebut.

Taniguchi kini mulai memikirkan komposisi skuad yang akan dibawa ke kualifikasi. Ia menyebut tim tersebut akan berisi pemain yang saat ini berada di kelompok usia U-17 serta pemain dari tim yang diasuhnya di Srikandi Merdeka Cup 2026.

"Saat ini kami sedang fokus mempersiapkan diri menuju Piala Asia. Saya harus menentukan satu tim yang terdiri dari pemain U-17 saat ini dan juga pemain dari tim kami. Saya berharap para pemain bisa tampil di Kualifikasi Piala Asia tersebut," ujar Taniguchi yang juga Asisten Pelatih Timnas Wanita Indonesia Senior, usai laga melawan Singapura di Supersoccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin.

Kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi Timnas Putri Indonesia. Srikandi Merdeka Cup memberikan pengalaman penting bagi para pemain muda, terutama karena sebagian besar dari mereka baru pertama kali merasakan pertandingan internasional di hadapan penonton dalam jumlah besar.

Taniguchi menilai pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk berkembang. Menurut dia, usia muda membuat para pemain masih memiliki waktu panjang untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai level tertinggi.

Karena itu, ia meminta para pemain tidak menjadikan hasil turnamen sebagai akhir perjalanan. Kekalahan yang mereka alami harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki permainan.

"Kami harus terus melangkah. Mulai hari ini juga kami harus membenahi diri dan harus terus maju," kata dia.

Taniguchi juga mengapresiasi perjuangan para pemain meski timnya menelan kekalahan. Ia menilai seluruh pemain sudah memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut.

"Saya juga memohon maaf karena kami kalah hari ini. Namun, seluruh pemain menunjukkan permainan yang luar biasa karena mereka telah mengerahkan segalanya. Mereka memberikan segalanya. Kami masih memiliki satu pertandingan lagi dan harus bersiap untuk laga berikutnya," ujarnya.