Hasil Piala AFF Wanita 2026: Imbang Lawan Kamboja, Timnas Putri Indonesia Tantang Singapura di Semifinal

Aksi Pauline van de Pol saat Timnas Putri Indonesia bermain imbang lawan Kamboja. (PSSI)

JawaPos.com - Timnas Putri Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Kamboja di matchday terakhir Grup B Piala AFF Wanita 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion UiTM, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/7) sore WIB.

Timnas Putri Indonesia memegang kemudi permainan sejak menit awal. Hanya saja, skuad Garuda Pertiwi masih kesulitan untuk memberikan ancaman ke gawang Kamboja.

Gelombang serangan yang dilancarkan Estella Loupatty kerap dipatahkan barisan pertahanan Kamboja. Pertandingan pun berjalan cukup alot karena minimnya peluang emas.

Baca Juga:Timo Scheunemann Sebut Persaingan Tembus Timnas Sepak Bola Putri Indonesia Makin Ketat

Hingga akhirnya Timnas Putri Indonesia mencetak gol keunggulannya lewat Sheva Imut pada menit ke-41. Gol tersebut sekaligus membuat Garuda Pertiwi unggul sementara 1-0 di babak pertama atas Kamboja.

Usai jeda turun minum, Kamboja berhasil cetak gol cepat ke gawang Timnas Putri Indonesia pada menit ke-48. Skor pun imbang menjadi 1-1.

Jual beli serangan terus dilancarkan kedua kubu. Timnas Putri Indonesia kerap melancarkan tendangan yang mengarah ke gawang. Namun, semua itu tak ada yang berbuah gol.

Baca Juga:Timnas Putri Indonesia Bertekad Pertahankan Gelar di Piala AFF Wanita 2026

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan. Timnas Putri Indonesia bermain imbang 1-1 kontra Kamboja.

Susunan Pemain Timnas Putri Indonesia vs Kamboja: Timnas Putri Indonesia: Laita Roati Masykuroh; Remini Chere Elisabeth Rumbewas, Emily Julia Frederica Nahon, Gea Yunanda, Pauline Jeanette Van De Pol; Vini Silfianus Sunaryo, Felicia De Zeeuw, Sheva Imut, Marsela Yuliana Awi, Estella Loupatty, Isabelle Nottet.

Timnas Putri Kamboja: Nas Srong; Sothan Voeun, Ramksa Kin, Sreya Noun, Sreillas Hear; Serysitha Vibol, Maysam Soem, Rosan Gwendolyn Saing, Vipha Soeurn; Samsang Ti, Yoeum Yon.

Lolos Semifinal Hasil imbang ini membuat Timnas Putri Indonesia lolos ke babak semifinal degan status runner-up Grup B. Tim asuhan Satoru Mochizuki itu mengemas empat poin, sama seperti Kamboja, tapi kalah produktivitas gol.