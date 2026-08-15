Prediksi Timnas Putri U-16 Indonesia vs Thailand: Takumi Taniguchi Bidik Modal Awal

JawaPos.com - Tim Putri Nusantara akan mengawali perjuangannya di Srikandi Merdeka Cup. Mereka harus menghadapi Thailand di Grup B yang berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Sabtu (15/8) pukul 15.00 WIB. Sedangkan, satu pertandingan di grup ini akan mempertemukan Singapura melawan Jordania pada pukul 20.00 WIB.

Pelatih Kepala Timnas Putri U-16 Indonesia Putri Nusantara Takumi Taniguchi antusias menyambut laga perdana ini. Meskipun, sambungnya, waktu persiapan tergolong singkat. “Tetapi, para pemain telah bekerja keras dan menjalani masa persiapan yang baik,” kata Takumi.

Karena itu, dia cukup percaya diri turun di turnamen ini. Dia meminta tim bermain baik di laga awal. “Sebab, pemain akan meraih kepercayaan lebih jika meraih hasil positif di laga perdana,” ujarnya.

Di event ini, Indonesia menerjunkan dua tim. Selain timnas putri U-16, tuan rumah juga menurunkan Garuda Pertiwi asuhan Timo Scheunemann yang tergabung di Grup A. Dengan adanya dua tim, dia melihat perkembangan sepak bola putri nasional sedang mengalami kemajuan pesat.

“Ajang ini menjadi sarana pembinaan pemain yang sangat efektif sekaligus pemanasan ideal menuju Kualifikasi AFC U-17,” ucapnya.

Sementara itu, Pelatih Kepala Timnas Putri U-16 Thailand Thidarat Wivasukhum menyatakan, untuk event ini, pihaknya sudah menjalani persiapan sejak satu bulan lalu.

Baginya, Srikandi Merdeka Cup ini bisa menjadi ajang pemanasan menuju Kualifikasi Piala Asia Putri pada 5-11 Oktober. Apalagi, nantinya Thailand menjadi salah satu tuan rumah di ajang itu. Dia menilai seluruh peserta memiliki kualitas yang sangat baik.