Thom Haye dan Eliano Reijnders Gabung TC Persib di Bali, 7 Pemain Timnas Indonesia Lengkap

JawaPos.com - Dua bintang Persib Bandung Thom Haye dan Eliano Reijnders telah bergabung dengan skuad dalam pemusatan latihan (TC) di Bali.

Kehadiran dua pemain Persib tersebut membuat skuad berjulukkan Pangeran Biru itu lengkap diperkuat tujuh pemain yang baru menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia.

Thom Haye dan Eliano Reijnders bergabung dengan skuad Persib Bandung di Bali pada Minggu (16/8).

Mereka menjadi pemain terakhir yang datang untuk menjalani pemusatan latihan Pangeran Biru jelang Super League 2026/2027.

Sebelumnya, lima pemain Persib Bandung yang menjalani tugas negara Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah tiba lebih dulu.

Yakni Saddil Ramdani, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Beckham Putra, dan Marc Klok. Dua nama terakhir bahkan sudah main saat bungkam Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menjelaskan, sengaja memberikan waktu libur lebih kepada para pemain yang sebelumnya perkuat Timnas Indonesia.

Dispensasi waktu itu diberikan agar ketujuh pemain tersebut dalam kondisi prima saat bergabung dengan skuad.