Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 17 Agustus 2026 | 13.15 WIB

Eksklusif! Herry Kiswanto: Makna Kemerdekaan Kapten Timnas Indonesia Era 1980-an

Herry Kiswanto mengungkap makna kepemimpinan saat menjadi kapten Timnas Indonesia dan harapannya untuk generasi muda sepak bola Indonesia. (PSGC) - Image

Herry Kiswanto mengungkap makna kepemimpinan saat menjadi kapten Timnas Indonesia dan harapannya untuk generasi muda sepak bola Indonesia. (PSGC)

JawaPos.com - Herry Kiswanto mengungkap makna menjadi kapten Timnas Indonesia saat dipercaya menggantikan seniornya, Roni Patinasarani, dengan tanggung jawab besar menghadapi ekspektasi jutaan suporter.

Mantan bek sekaligus kapten legendaris Timnas Indonesia itu kini membagikan pelajaran kepemimpinan, pentingnya integritas, serta harapan untuk generasi muda sepak bola Indonesia di bulan kemerdekaan.

Mengapa Herry Kiswanto Dipercaya Menjadi Kapten Timnas Indonesia?

Penunjukan Herry Kiswanto sebagai kapten Timnas Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berawal dari kepercayaan seniornya, Roni Patinasarani, yang saat itu bersiap pensiun.

Herkis (sapaan akrabnya) mengaku sempat menolak karena merasa masih ada pemain lain yang lebih senior dan pantas mengenakan ban kapten.

“Menjadi kapten bukanlah sebuah keputusan yang diambil tanpa alasan yang kuat. Ada sejarah, cerita, dan alasan di balik setiap penunjukan,” ujar Herry Kiswanto kepada JawaPos.com.

Roni Patinasarani melihat Herkis memiliki sejumlah modal penting untuk memimpin tim, terutama karena posisinya yang sentral di tengah permainan.

Selain kemampuan membaca permainan, Herkis dinilai mempunyai wawasan sepak bola, kemampuan memimpin, serta gaya bermain yang sesuai dengan keinginan pelatih.

“Tentu, menjadi kapten membawa beban tersendiri, terutama dengan besarnya ekspektasi jutaan suporter di Indonesia,” kata Herkis.

Dukungan rekan-rekan pemain dan para senior kemudian membantu dirinya melewati tekanan sekaligus membangun mental sebagai seorang pemimpin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Siap Bersaing! Nazriel Alfaro Tantang Pemain Timnas Indonesia U-20 - Image
Sepak Bola Indonesia

Siap Bersaing! Nazriel Alfaro Tantang Pemain Timnas Indonesia U-20

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.11 WIB

Gagal Hadapi Timnas Indonesia! India Resmi Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Gagal Hadapi Timnas Indonesia! India Resmi Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.25 WIB

Athaullah Daib Bidik Gabung Timnas Indonesia, Tetap Siap Bela PSIM Jogjakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Athaullah Daib Bidik Gabung Timnas Indonesia, Tetap Siap Bela PSIM Jogjakarta

Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore