Eksklusif! Herry Kiswanto: Makna Kemerdekaan Kapten Timnas Indonesia Era 1980-an

Herry Kiswanto mengungkap makna kepemimpinan saat menjadi kapten Timnas Indonesia dan harapannya untuk generasi muda sepak bola Indonesia. (PSGC)
JawaPos.com - Herry Kiswanto mengungkap makna menjadi kapten Timnas Indonesia saat dipercaya menggantikan seniornya, Roni Patinasarani, dengan tanggung jawab besar menghadapi ekspektasi jutaan suporter.
Mantan bek sekaligus kapten legendaris Timnas Indonesia itu kini membagikan pelajaran kepemimpinan, pentingnya integritas, serta harapan untuk generasi muda sepak bola Indonesia di bulan kemerdekaan.
Penunjukan Herry Kiswanto sebagai kapten Timnas Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berawal dari kepercayaan seniornya, Roni Patinasarani, yang saat itu bersiap pensiun.
Herkis (sapaan akrabnya) mengaku sempat menolak karena merasa masih ada pemain lain yang lebih senior dan pantas mengenakan ban kapten.
“Menjadi kapten bukanlah sebuah keputusan yang diambil tanpa alasan yang kuat. Ada sejarah, cerita, dan alasan di balik setiap penunjukan,” ujar Herry Kiswanto kepada JawaPos.com.
Roni Patinasarani melihat Herkis memiliki sejumlah modal penting untuk memimpin tim, terutama karena posisinya yang sentral di tengah permainan.
Selain kemampuan membaca permainan, Herkis dinilai mempunyai wawasan sepak bola, kemampuan memimpin, serta gaya bermain yang sesuai dengan keinginan pelatih.
“Tentu, menjadi kapten membawa beban tersendiri, terutama dengan besarnya ekspektasi jutaan suporter di Indonesia,” kata Herkis.
Dukungan rekan-rekan pemain dan para senior kemudian membantu dirinya melewati tekanan sekaligus membangun mental sebagai seorang pemimpin.
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Jawa Pos
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