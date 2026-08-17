Eksklusif! Fakhri Husaini: Makna Kemerdekaan Kapten Timnas Indonesia Era 1990-an

JawaPos.com - Fakhri Husaini pernah menjadi kapten sekaligus jenderal lini tengah Timnas Indonesia pada era 1990-an dan membawa Garuda meraih medali perak SEA Games 1997 di Jakarta.

Bagi Fakhri Husaini memaknai bulan kemerdekaan ini, menjadi kapten bukan sekadar mengenakan ban di lengan, melainkan memimpin rekan setim dengan semangat nasionalisme untuk mengejar kemenangan.

Bagaimana Fakhri Husaini memaknai tekanan sebagai kapten Timnas Indonesia? Fakhri Husaini menilai tekanan yang dirasakan kapten Timnas Indonesia pada eranya berbeda dengan masa sekarang. Terutama karena belum ada media sosial yang memungkinkan publik memberikan penilaian secara langsung.

“Zamannya berbeda. Harapan masyarakat tentu masih sama, yaitu timnas berprestasi, tapi tekanannya berbeda,” ujar Fakhri Husaini kepada JawaPos.com, Senin (9/8).

Menurut Fakhri, pemain dan pelatih Timnas Indonesia pada era 1990-an tidak menghadapi derasnya komentar digital seperti saat ini, ketika siapa pun bisa memberikan penilaian terhadap performa pemain.

Dia juga melihat sikap suporter pada masanya lebih santun, termasuk ketika Timnas Indonesia kalah adu penalti dari Thailand pada final SEA Games 1997 di Stadion GBK.

“Tugas sebagai kapten, tidak mempengaruhi penampilan saya, ini hanya tugas biasa, yang membedakan hanya terletak pada ban yang melekat di lengan saya saja,” kata Fakhri.