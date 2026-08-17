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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 17 Agustus 2026 | 15.52 WIB

2 Ribu Single Seat Tiba di Stadion Brawijaya! Persik Kediri Berbenah Jelang Super League 2026/2027

Pemasangan 2.000 single seat mulai dilakukan di Stadion Brawijaya Kediri sebagai bagian dari pembenahan jelang Super League 2026/2027. (Persik) - Image

Pemasangan 2.000 single seat mulai dilakukan di Stadion Brawijaya Kediri sebagai bagian dari pembenahan jelang Super League 2026/2027. (Persik)

JawaPos.com - Stadion Brawijaya Kediri mulai berbenah menyambut kompetisi Super League 2026/2027 dengan memasang 2.000 single seat.

Persik Kediri memasang kursi secara bertahap di tribun VIP dan utama untuk memenuhi catatan serta rekomendasi I.League sekaligus menjaga Stadion Brawijaya tetap menjadi homebase Macan Putih.

Mengapa 2.000 Single Seat Langsung Dipasang?

Pemasangan 2.000 single seat dilakukan sebagai bagian dari pembenahan Stadion Brawijaya menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Kursi tunggal tersebut langsung dipasang setelah barang tiba, meski pengerjaannya dilakukan secara bertahap oleh panitia pelaksana Persik Kediri.

Ketua Panpel Persik Kediri, Tri Widodo, menjelaskan tahap awal difokuskan pada tribun VIP A dan B serta tribun utama.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Persik Kediri memenuhi sejumlah catatan dan rekomendasi I.League agar Stadion Brawijaya tetap memenuhi kebutuhan sebagai kandang tim.

“Ketika barang datang, kami langsung pasang. Tapi kami mengerjakannya secara bertahap. Untuk sementara tribun VIP dan Utama dulu,” kata Tri Widodo.

Pemasangan single seat tidak sekadar berkaitan dengan tampilan stadion, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan standar pertandingan.

Persik Kediri masih akan melanjutkan pemasangan di area tribun lain setelah tahap pertama selesai dikerjakan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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