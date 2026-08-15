Eks PSBS Biak Eduardo Barbosa Gabung Persik Kediri, Macan Putih Punya Sembilan Pemain Asing

JawaPos.com - Persik Kediri menambah kekuatan menghadapi Super League 2026/27 dengan mendatangkan gelandang asal Portugal eks PSBS Eduardo Barbosa.

Macan Putih mengumumkan kepastian bergabungnya Eduardo Barbosa dari PSBS melalui akun Instagram resmi klub Persik Kediri.

“Welcome! Menyempurnakan lini tengah, Eduardo Barbosa menjadi warna baru yang siap memberikan kekuatan dan kreativitas Macan Putih untuk musim ini,” tulis Persik dalam unggahannya.

Pemain berusia 23 tahun tersebut diproyeksikan menambah pilihan di sektor tengah sekaligus membuat persaingan antarpemain semakin ketat.

Kehadiran Eduardo membuat Persik kini memiliki 26 pemain dalam skuad. Dia juga menjadi pemain asing kesembilan yang dipersiapkan untuk kompetisi musim 2026/27.

Sebelum Eduardo datang, Persik sudah memiliki lima pemain asing yang bertahan dari musim sebelumnya, yakni Kiko Carneiro, Imanol Garcia, Jon Toral, dan Ernesto Gomez.

Sementara itu, tiga pemain asing lainnya merupakan rekrutan baru, yaitu Sergio Castel, Marcelo Djalo, serta Park Jun Heong.

Dengan tambahan Eduardo, Persik masih mempunyai dua slot pemain asing yang bisa digunakan.