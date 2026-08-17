Persik Kediri Dihajar Phnom Penh Crown 0-4 di Piala Gubernur Malaka, Ini Kata Marcos Reina

JawaPos.com - Persik Kediri harus menelan kekalahan telak pada laga Turnamen Internasional Piala Gubernur Malaka dari wakil Kamboja Phnom Penh Crown dengan skor 0-4.

Laga di Stadion Hang Jebat, Malaka, pada Sabtu (15/8), Persik sebenarnya mampu memberikan perlawanan cukup baik pada babak pertama.

Tim asuhan Marcos Reina tampil cukup rapat dan mampu mengimbangi permainan Phnom Penh Crown hingga memasuki pertengahan babak pertama.

Namun, pertahanan Persik akhirnya jebol pada menit ke-33. Long Phearath berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Phnom Penh Crown unggul 1-0.

Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Persik masih memiliki peluang untuk bangkit setelah jeda, tetapi situasi justru berubah menjadi sulit bagi Ezra Walian dan kawan-kawan.

Phnom Penh Crown mampu mencetak tiga gol tambahan pada babak kedua. Eam Ratana memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-51.

Empat menit berselang, giliran Daniel Bares yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Persik tertinggal 0-3.

Yem Devit kemudian melengkapi pesta gol Phnom Penh Crown pada menit ke-67. Hingga pertandingan berakhir, Persik tidak mampu membalas dan harus menerima kekalahan 0-4.