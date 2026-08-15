Stadion Brawijaya Dibenahi agar Persik Kediri Tetap Bermarkas di Kediri

Stadion Brawijaya dibenahi Pemkot Kediri demi Persik Kediri tetap bertanding di kandang sendiri. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemkot Kediri terus melakukan pembenahan Stadion Brawijaya menjelang bergulirnya Super League 2026/27, untuk kandang Persik Kediri.
Perbaikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Kediri untuk mendukung Persik Kediri sekaligus memastikan stadion tetap layak digunakan sebagai kandang Macan Putih.
Sejumlah fasilitas stadion mulai diperbaiki untuk memenuhi catatan dan rekomendasi dari operator kompetisi, I.League.
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Langkah ini diharapkan membuat Stadion Brawijaya lebih nyaman dan aman bagi pemain maupun penonton.
Jika seluruh pembenahan berjalan sesuai rencana, Persik Kediri diharapkan tidak perlu kembali mencari stadion di kota lain untuk menggelar pertandingan kandang.
Pada musim-musim sebelumnya, Macan Putih sempat harus menggunakan venue lain karena persoalan kelayakan stadion.
Salah satu fokus utama perbaikan berada di area lapangan. Pemkot Kediri melakukan perawatan rumput melalui sejumlah tahapan, mulai dari top dressing, pemupukan, penyiraman, hingga pemotongan rumput.
Perawatan tersebut akan dilakukan secara rutin selama kompetisi berlangsung.
Selain lapangan, pagar pembatas antara tribun penonton dan area pertandingan juga menjadi perhatian.
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