Persik Kediri Hadapi Wakil Kamboja di Malaka, Marcos Reina Tegaskan Target Menang

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri akan menjalani pertandingan pramusim dengan nuansa berbeda.
Macan Putih tampil dalam Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Malaka, Malaysia.
Pada laga perdana, Persik Kediri akan menghadapi wakil Kamboja Phnom Penh Crown FC. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Hang Jebat, Malaka, Sabtu (15/8).
Turnamen ini diikuti empat klub dari tiga negara Asia Tenggara. Selain Persik dan Phnom Penh Crown FC, ada tuan rumah Melaka FC serta klub Singapura, Jurong FC.
Format turnamen cukup sederhana. Dua tim yang menang pada pertandingan pertama akan bertemu di final untuk memperebutkan gelar juara.
Sementara itu, dua klub yang menelan kekalahan harus kembali bertanding untuk menentukan peringkat ketiga.
Melaka FC menjadi wakil tuan rumah sekaligus salah satu peserta Liga Super Malaysia. Sementara Jurong FC saat ini berkompetisi di Singapore Premier League.
Adapun Phnom Penh Crown dikenal sebagai salah satu klub kuat di kompetisi kasta teratas Kamboja.
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menegaskan timnya tetap membidik kemenangan meski pertandingan tersebut berstatus pramusim.
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