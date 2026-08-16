Danijel Loncar Sudah Berlatih, Persib Berpeluang Turunkan Bek Kroasia saat Lawan Bali United

JawaPos.com - Bek anyar Persib Bandung asal Kroasia Danijel Loncar bergabung dalam pemusatan latihan (TC) di Bali dan berpeluang tampil saat lawan Bali United.

Kehadiran pemain bertinggi 189 cm itu menjadi bagian dari persiapan Pangeran Biru menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Danijel Loncar mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan baru. Kondisinya pun mendapat perhatian dari pelatih Persib Igor Tolic mengingat sang pemain baru saja menjalani perjalanan panjang dari Eropa menuju Indonesia.

Meski masih dalam proses pemulihan dari perjalanan udara, Loncar menunjukkan antusiasme untuk segera beradaptasi dengan tim.

Namun, Tolic memilih tidak terburu-buru memainkan bek tengah tersebut.

Loncar bahkan belum diturunkan ketika Persib menghadapi Sabah FC dalam laga uji coba di Bali, Sabtu (15/8).

Keputusan itu diambil agar pemain berusia tersebut memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik dan menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu.

“Dia masih belum siap, sama seperti ketika (Mariano) Peralta datang. Ada jet lag dan penyesuaian tubuh. Dia harus benar-benar fit, istirahat cukup lalu tidur dengan baik,” kata Tolic.