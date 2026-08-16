Persib Menang 3-0 atas Sabah FC, Igor Tolic Soroti Kondisi Fisik Pemain



JawaPos.com - Persib Bandung menang 3-0 atas Sabah FC dalam laga persahabatan pramusim bertajuk Dewata Challenge Series di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8/2026). Dua pemain anyar Maung Bandung, Mariano Peralta dan Luka Menalo, langsung mencetak gol perdana bersama Persib.

Peralta membuka keunggulan Persib pada menit ke-28. Menalo kemudian menggandakan skor pada menit ke-76 sebelum Beckham Putra Nugraha melengkapi kemenangan tiga gol tanpa balas pada menit ke-89.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyambut positif hasil tersebut. Ia terutama senang melihat barisan pemain depan mampu mencetak gol, termasuk dua pemain anyar yang langsung mencatatkan gol pertama bersama Maung Bandung.

“Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol. Semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol. Gol-gol luar biasa hari ini,” ujar Tolic dikutip dari Persib.

Bagi Persib, kemenangan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/2027. Namun, Tolic melihat masih ada sejumlah aspek yang harus diperbaiki sebelum kompetisi resmi dimulai.

Salah satunya adalah kondisi fisik pemain. Persib sedang menjalani Training Camp (TC) dengan program latihan berintensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir.

“Latihan kami di beberapa hari terakhir ini sangatlah intensif dan banyak sprint. Kita bisa lihat kaki mereka tidak fresh. Meski begitu, kami menciptakan beberapa serangan balik yang baik,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat Tolic tidak melihat kemenangan atas Sabah semata-mata dari skor akhir. Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat respons pemain setelah menjalani rangkaian latihan berat.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, situasi fisik yang belum sepenuhnya prima memang sudah diperhitungkan sejak awal. Karena itu, performa tim tetap harus dilihat dalam konteks persiapan menuju musim baru.