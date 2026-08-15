Mariano Peralta Cetak Gol Perdana, Persib Bandung Bantai Sabah FC 3-0 di Dewata Challenge Series 202

JawaPos.com - Persib Bandung mengunci kemenangan atas Sabah FC dengan skor akhir 3-0 pada laga pertamanya di Dewata Challenge Series 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8/2026) malam WIB.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, langsung menurunkan Mariano Peralta sejak menit awal. Dengan kecepatannya, rekrutan anyar tim berjuluk Pangeran Biru itu kerap mengancam gawang Sabah FC lewat sektor sayap. Peralta mendapatkan peluang lewat situasi tendangan bebas pada menit ke-20, namun bisa diamankan kiper Sabah FC, Juan Flere.

Pada menit ke-27, Persib Bandung mendapatkan hadiah penalti. Peralta yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pemain berusia 28 tahun itu sukses mencetak gol debut tidak resmi bersama Pangeran Biru.

Berselang tiga menit, Persib Bandung mendapat peluang emas lewat tandukan Luka Menalo yang masih bisa ditepis Juan Flere. Peralta menjadi aktor di balik peluang emas tersebut, karena mengirimkan umpan yang terukur dari sisi kiri.

Sabah FC terlihat meninggikan intensitas permainannya. Namun, tim asuhan Juan Torres itu masih kesulitan untuk menembus solidnya pertahanan yang dikawal duet Gabriel Mutombo-Patricio Matricardi. Sementara Persib Bandung masih gencar melancarkan serangan balik berbahaya, yang digalang Peralta.

Gelombang serangan terus dilancarkan Persib Bandung di sisa waktu babak pertama. Namun tak ada tambahan gol yang tercipta, sehingga Pangeran Biru unggul 1-0 atas Sabah FC. Di babak pertama ini, dominasi Peralta benar-benar terlihat dengan menciptakan cukup banyak peluang dan cetak satu gol.

Luka Menalo dna Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul 3-0 di Babak Kedua