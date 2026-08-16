Menang atas Sabah FC, Marc Klok Bilang Persib Sedang Membangun Tim

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC dalam laga persahabatan pramusim bertajuk Dewata Challenge Series.
Namun, kapten Persib Marc Klok menilai, hasil tersebut bukan menjadi tujuan utama tim selama menjalani pemusatan latihan di Bali.
Menurut Marc Klok, pertandingan melawan Sabah FC menjadi bagian dari proses Persib membangun kekompakan tim.
Para pemain dituntut bisa memahami satu sama lain sekaligus menerapkan materi latihan ke dalam pertandingan.
“Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang bagaimana kami saling mengenal satu sama lain. Ini tentang apa yang kami lakukan di latihan dapat diimplementasikan di pertandingan,” kata Marc Klok seusai pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8).
Gelandang bernomor punggung 23 itu tetap mengakui bahwa kemenangan selalu memberikan perasaan positif bagi tim.
Apalagi, Persib mampu mencetak tiga gol tanpa kebobolan dalam pertandingan tersebut.
Meski begitu, Klok kembali menegaskan bahwa fokus utama Persib saat ini adalah membentuk tim yang semakin solid sebelum kompetisi dan agenda penting berikutnya dimulai.
“Memang selalu menyenangkan untuk menang. Tapi kami sedang membangun tim,” ujar pemain asal Belanda tersebut.
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