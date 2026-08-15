Shin Tae-yong Turunkan Pemain Terbaik Hadapi Police Tero dan Chiangrai United

JawaPos.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026/2027. Training camp (TC) di Thailand menjadi salah satu agenda penting Macan Kemayoran untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus memperkuat pemahaman taktikal tim.

Saat ini, Persija masih menjalani TC di Hua Hin. Selama pekan pertama, fokus utama tim adalah meningkatkan kebugaran pemain dan mematangkan berbagai aspek taktikal yang disiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong.

Memasuki pekan kedua, rombongan Persija akan berpindah ke Bangkok. Di sana, Macan Kemayoran dijadwalkan menjalani dua pertandingan uji coba sebagai bagian dari evaluasi program latihan yang sudah berlangsung.

Persija akan lebih dulu menghadapi Police Tero pada 19 Agustus 2026. Empat hari kemudian, tepatnya 22 Agustus, tim ibu kota dijadwalkan bertemu Chiangrai United.

Shin Tae-yong memiliki tujuan berbeda dalam dua pertandingan tersebut. Laga melawan Police Tero akan menjadi kesempatan bagi Persija untuk membangun kembali koordinasi antarpemain setelah menjalani latihan fisik dan taktikal.

Pertandingan tersebut juga digunakan untuk melihat sejauh mana pemain mampu menerapkan materi latihan ke dalam situasi pertandingan.

“Jadi pada 19 Agustus 2026, kami akan menyelaraskan kerja sama tim, latihan tim, dan latihan taktik terlebih dahulu,” kata Shin Tae-yong.

Sementara itu, pertandingan melawan Chiangrai United bakal menjadi ujian yang lebih serius. Shin berencana menurunkan komposisi terbaik untuk melihat perkembangan permainan Persija setelah menjalani rangkaian TC.