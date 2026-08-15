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Andika Rachmansyah
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.19 WIB

Persija Jakarta Jalani Dua Uji Coba Lawan Klub Thailand, Catat Tanggalnya!

Pemusatan latihan skuad Persija Jakarta di Thailand. (Dok. Persija) - Image

Pemusatan latihan skuad Persija Jakarta di Thailand. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjalani dua pertandingan uji coba dalam pemusatan latihan (TC) di Thailand.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu akan menghadapi klub lokal, yakni Police Tero dan Chiangrai United.

Persija Jakarta menggelar TC di Hua Hin, Thailand, sejak 10 Agustus 2026.

Sesuai rencana, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bertolak ke Bangkok pada pekan kedua untuk menjalani pertandingan uji coba.

“Rangkaian latih tanding akan digelar saat training camp memasuki pekan kedua TC. Saat ini, Persija masih menjalani TC di Hua Hin selama satu pekan dengan fokus pada peningkatan fisik dan pematangan taktikal,” tulis Persija Jakarta dalam laman resminya, Sabtu (15/8).

Skuad Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Police Tero pada Rabu (19/8) dan Chiangrai United tiga hari setelahnya.

Rangkaian uji coba ini akan dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk mematangkan taktik Macan Kemayoran.

“Selanjutnya, Macan Kemayoran akan bertolak ke Bangkok pada pekan kedua. Dua laga uji coba, yakni menghadapi Police Tero pada 19 Agustus 2026 dan Chiangrai United pada 22 Agustus 2026, akan dimanfaatkan untuk mengasah aspek taktikal,” terang Persija Jakarta.

Memasuki hari kelima, Persija Jakarta telah berkekuatan penuh 28 pemain setelah enam pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia bergabung dengan tim pada Jumat (14/8). 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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